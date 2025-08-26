ua en ru
Renault представила доступный кроссовер Kiger: вот как выглядит новинка

Вторник 26 августа 2025 15:29
UA EN RU
Renault представила доступный кроссовер Kiger: вот как выглядит новинка Фото: Renault представила доступный кроссовер Kiger (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Renault представила обновленный вариант доступного кроссовера под названием Kiger. Модель рассчитана преимущественно на рынки развивающихся стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, кроссовер обзавелся новым бампером с серебристой вставкой и увеличенным воздухозаборником, который пришел на смену традиционной решетке радиатора. Понятно, что спереди также появился обновленный логотип Renault.

Renault представила доступный кроссовер Kiger: вот как выглядит новинка

На корме прописался новый бампер и хромированная накладка, а фонари получили затемнение. В палитру цветов добавили новые желтый и серый тона, за доплату также предложены двухцветные колеса диаметром 16 дюймов.

Что в салоне

Интерьер также доработали. Например, появилась двухцветная отделка передней панели и дверей. На креслах, руле, рычаге коробки передач и подлокотниках появилась контрастная прострочка.

Renault представила доступный кроссовер Kiger: вот как выглядит новинка

За доплату стала доступна вентиляция сидений, да и в целом работа кондиционера стала эффективнее. Также заявлена улучшенная шумоизоляция. Список опций пополнился камерами кругового обзора, а также датчиками света и дождя.

Renault представила доступный кроссовер Kiger: вот как выглядит новинка

Что под капотом

Базовый трехцилиндровый атмосферный мотор на 1,0 л выдает 72 л.с. и 96 Нм, с ним могут сочетаться пятиступенчатая "механика" и ее роботизированная версия с одним сцеплением. Богатые исполнения оснащены "турботройкой" аналогичного объема (100 л.с., 160 Нм), агрегатируемой с пятиступенчатой "механикой" или вариатором. Привод только передний.

Обновленные кроссоверы Renault Kiger уже поступили на индийский рынок. Версии с атмосферным двигателем стоят от 7200 до 10 500 долларов, а версии с турбомотором оценены в 11 400-12 900 долларов.

Renault представила доступный кроссовер Kiger: вот как выглядит новинка

Напомним, ранее немецкие инженеры превратили Dacia Duster в настоящий спортивный автомобиль. Пакет доработок кроссовера представила фирма Carpoint, которая занимается продажей моделей марки в Германии.

