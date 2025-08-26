Renault представила доступний кросовер Kiger: ось як виглядає новинка

Компанія Renault представила оновлений варіант доступного кросовера під назвою Kiger. Модель розрахована переважно на ринки країн, що розвиваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, кросовер обзавівся новим бампером зі сріблястою вставкою та збільшеним повітрозабірником, який прийшов на зміну традиційним ґратам радіатора. Зрозуміло, що спереду також з'явився оновлений логотип Renault.

На кормі прописався новий бампер і хромована накладка, а ліхтарі набули отримали затемнення. У палітру кольорів додали нові жовтий та сірий тони, за доплату також запропоновані двоколірні колеса діаметром 16 дюймів.

Що в салоні

Інтер'єр також доопрацювали. Наприклад, з'явилося двокольорове оздоблення передньої панелі та дверей. На кріслах, кермі, важелі коробки передач та підлокітниках з'явилась контрастна прострочка.

За доплату стала доступна вентиляція сидінь, та й загалом робота кондиціонера стала ефективнішою. Також заявлено покращену шумоізоляцію. Список опцій поповнився камерами кругового огляду, а також датчиками світла та дощу.

Що під капотом

Базовий трициліндровий атмосферний мотор на 1,0 л видає 72 к.с. і 96 Нм, з ним можуть поєднуватися п'ятиступінчаста "механіка" та її роботизована версія з одним зчепленням. Багаті виконання оснащені "турботрійкою" аналогічного об'єму (100 к.с., 160 Нм), що агрегатується з п'ятиступінчастою "механікою" або варіатором. Привід лише передній.

Оновлені кросовери Renault Kiger вже надійшли на індійський ринок. Версії з атмосферним двигуном коштують від 7200 до 10 500 доларів, а версії з турбомотором оцінені у 11 400-12 900 доларів.