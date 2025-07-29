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Range Rover Sport впервые получил эксклюзивную версию: фото и подробности новинки

Вторник 29 июля 2025 15:52
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Range Rover Sport впервые получил эксклюзивную версию: фото и подробности новинки Фото: Range Rover Sport впервые получил эксклюзивную версию (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Британский автопроизводитель показал первую эксклюзивную версию кроссовера Range Rover Sport под названием Nocturne. Автомобиль создан в единственном экземпляре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроссовер имеет уникальный цвет кузова Indigo Gloss, который по задумке создателей должен напоминать цвет сумеречного средиземноморского неба. Это покрытие тщательно отполировано вручную специалистами ателье SV Bespoke.

Корпуса боковых зеркал и крыша окрашены в черный оттенок Narvik. Кроме того, кроссовер оснащен углепластиковым капотом и дополнительным декором из того же композита.

Особенности салона

Салон версии Nocturne отделан черной и серой кожей Windsor с контрастной светлой прострочкой. На подголовниках красуется особая трехмерная вышивка. Декоративные вставки изготовлены из углепластика с особым плетением волокон.

Range Rover Sport впервые получил эксклюзивную версию: фото и подробности новинки

В авто также установлены памятные таблички с названием уникального автомобиля и напоминанием, что он создан в единственном экземпляре.

Range Rover Sport впервые получил эксклюзивную версию: фото и подробности новинки

Что под капотом

Версия Nocturne сделана на базе модели Range Rover Sport SV, но технических изменений не заявлено. Автомобиль оснащен битурбомотором BMW V8 на 4,4 л (635 л.с., 750 Нм), восьмиступенчатым "автоматом", полным приводом и гидропневматической подвеской. Разгон с места до "сотни" занимает всего 3,8 секунды, максимальная скорость - 290 км/ч.

Range Rover Sport впервые получил эксклюзивную версию: фото и подробности новинки

Ранее сообщалось, что Range Rover получил лимитированную версию, которая будет доступна только в Австралии, причем тираж составит всего шесть экземпляров.

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