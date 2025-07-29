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Range Rover Sport вперше отримав ексклюзивну версію: фото та подробиці новинки

Вівторок 29 липня 2025 15:52
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Range Rover Sport вперше отримав ексклюзивну версію: фото та подробиці новинки Фото: Range Rover Sport вперше отримав ексклюзивну версію (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Британський автовиробник показав першу ексклюзивну версію кросовера Range Rover Sport під назвою Nocturne. Автомобіль створений у єдиному екземплярі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Кросовер має унікальний колір кузова Indigo Gloss, який за задумом творців повинен нагадувати колір сутінкового середземноморського неба. Це покриття ретельно відполіроване вручну фахівцями ательє SV Bespoke.

Корпуси бічних дзеркал та дах пофарбовані у чорний відтінок Narvik. Крім того, кросовер оснащений вуглепластиковим капотом та додатковим декором з того ж композиту.

Особливості салону

Салон версії Nocturne оброблений чорною та сірою шкірою Windsor з контрастним світлим простроченням. На підголівниках красується особлива тривимірна вишивка. Декоративні вставки виготовлені з вуглепластику з особливим плетінням волокон.

Range Rover Sport вперше отримав ексклюзивну версію: фото та подробиці новинки

У авто також встановлено пам'ятні таблички з назвою унікального автомобіля та нагадуванням, що він створений у єдиному екземплярі.

Range Rover Sport вперше отримав ексклюзивну версію: фото та подробиці новинки

Що під капотом

Версію Nocturne зроблено на базі моделі Range Rover Sport SV, але технічних змін не заявлено. Автомобіль оснащений бітурбомотором BMW V8 на 4,4 л (635 к.с., 750 Нм), восьмиступінчастим "автоматом", повним приводом і гідропневматичною підвіскою. Розгін з місця до "сотні" займає лише 3,8 секунди, максимальна швидкість – 290 км/год.

Range Rover Sport вперше отримав ексклюзивну версію: фото та подробиці новинки

Раніше повідомлялось, що Range Rover отримав лімітовану версію, яка буде доступна лише в Австралії, причому тираж становитиме лише шість екземплярів.

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