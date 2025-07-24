ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Работает без бензина? Кроссовер Opel Mokka получил самую быструю версию

Четверг 24 июля 2025 15:22
UA EN RU
Работает без бензина? Кроссовер Opel Mokka получил самую быструю версию Фото: Opel Mokka получил самую быструю версию (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель представил новый электрический кроссовер Opel Mokka GSE. Спортивный автомобиль унифицирован с аналогичными моделями концерна Stellantis - кроссоверами Abarth 600e и Alfa Romeo Junior Veloce.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Единственный электромотор установлен на передней оси, он развивает 280 л.с. и 345 Нм. В трансмиссии использован дифференциал Torsen. В результате электромобиль массой около 1600 кг способен разменять первую сотню за 5,9 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Впрочем, такие показатели можно достичь только в режиме Sport, а в обычных ездовых настройках скорость ограничена на 180 км/ч. Все остальные параметры также рассчитаны на максимальную экономию заряда батареи емкостью 54 кВт*ч.

Работает без бензина? Кроссовер Opel Mokka получил самую быструю версию

Модернизация авто

Подвеска стандартного кроссовера в версии GSE перенастроена на спортивный лад - например, установлены амортизаторы с двойными клапанами. Кроме того, руль и тормозная система откалиброваны, учитывая опыт участия марки Opel в электрическом раллийном первенстве с моделью Corsa-e.

Особенности внешности и салона

Opel Mokka GSE имеет агрессивный обвес кузова и крупные логотипы GSE на накладках дверей. В бамперах также появилась имитация увеличенных воздуховодов. Кроме того, на машине установлены оригинальные 20-дюймовые колеса с аэродинамическим дизайном и цепкими шинами Michelin Pilot Sport EV размерности 225/40 R20.

Работает без бензина? Кроссовер Opel Mokka получил самую быструю версию

Салон кроссовера украшен белым и желтым декором. Стандартная медиасистема и 10-дюймовый дисплей приборов дополнены специальными спортивными режимами. Старт продаж спортивного электрического кроссовера Opel Mokka GSE назначен на конец года. Цены пока не объявлены.

Работает без бензина? Кроссовер Opel Mokka получил самую быструю версию

Напомним, ранее компактный кроссовер Opel Frontera превратили в экспедиционный автомобиль. Шоу-кар Opel Frontera Gravel создан совместными усилиями автопроизводителя и тюнинговых ателье BlackFish и XS. Opel Frontera Gravel создан на основе электрической версии обычного кроссовера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Opel Электромобили Автомобильный рынок
Новости
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки