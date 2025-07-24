Працює без бензину? Кросовер Opel Mokka отримав найшвидшу версію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Єдиний електромотор встановлений на передній осі, він розвиває 280 к.с. та 345 Нм. У трансмісії використано диференціал Torsen. В результаті електромобіль масою близько 1600 кг здатний розміняти першу сотню за 5,9 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

Втім, такі показники можна досягти тільки в режимі Sport, а в звичайних їздових налаштуваннях швидкість обмежена на 180 км/год. Всі інші параметри також розраховані на максимальну економію заряду батареї ємністю 54 кВт*год.

Модернізація авто

Підвіска стандартного кросовера у версії GSE переналаштована на спортивний лад – наприклад, встановлені амортизатори з подвійними клапанами. Крім того, кермо та гальмівна система відкалібровані, враховуючи досвід участі марки Opel в електричній ралійній першості з моделлю Corsa-e.

Особливості зовнішності та салону

Opel Mokka GSE має агресивний обвіс кузова та великі логотипи GSE на накладках дверей. У бамперах також з'явилася імітація збільшених повітроводів. Окрім того, на машині встановлені оригінальні 20-дюймові колеса з аеродинамічним дизайном та чіпкими шинами Michelin Pilot Sport EV розмірності 225/40 R20.

Салон кросовера прикрашений білим та жовтим декором. Стандартна медіасистема та 10-дюймовий дисплей приладів доповнені спеціальними спортивними режимами. Старт продажів спортивного електричного кросовера Opel Mokka GSE назначений на кінець року. Ціни поки що не оголошені.