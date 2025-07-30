Распространенная причина смертельных ДТП: что будет, если не проверять давление в шинах

Давление в шинах для каждой модели (а иногда - даже для конкретной комплектации) определяет автопроизводитель - и значение указывается в заводском мануале для пользователя. Поэтому здесь мы и не называем точные цифры, а обращаем внимание именно на рекомендации от производителя.

До сих пор не все авто оснащаются системами мониторинга давления в шинах, поэтому вопрос правильной накачки шин до сих пор не потерял актуальности. И это особенно важно в более дорогих, комфортабельных моделях, которые способны "замаскировать" негативные последствия низкого давления, такие как хлопающий звук, смещение машины с прямой траектории или потеря ею динамики.

Почему давление в шинах критически важно

Воздух в шинах буквально поддерживает на себе всю массу автомобиля. Если вы хотя бы раз сжимали боковину современной шины руками, вы знаете: она чрезвычайно тонкая и гибкая, и без надлежащего давления не выдержит и веса одного человека. Это означает, что давление влияет на:

- точность реакции на руль (особенно в аварийных ситуациях);

- стабильность курса авто;

- расход топлива;

- комфорт езды;

- долговечность самих шин.

Стоит помнить: при проектировании авто производитель закладывает его поведенческие характеристики именно под определенную жесткость шин - то есть конкретное давление в них. И даже незначительное отклонение в одном колесе может существенно снизить эффективность всей конструкции.

Фото: управляемость автомобиля конструкторы рассчитывают под определенное давление в шинах (unsplash.com)

Последствия недостаточного давления

Это вообще самая распространенная проблема не только шин, но и в современных авто в целом. Шины постепенно теряют давление, а водитель может долго этого не замечать. Последствия бывают следующие:

- Ухудшение управляемости - автомобиль становится нестабильным даже на легких поворотах, а в экстренной ситуации ведет себя непредсказуемо. Причем хуже всего то, что автомобиль становится непослушным не во время спокойного движения, а именно тогда, когда это наиболее нужно. То есть при попытке что-то обойти на скорости, вписаться в поворот, который водитель чуть не пропустил или при экстренном торможении.

- Увеличение расхода топлива - недостаточно накачанное колесо оказывает большее сопротивление при движении, что повышает расход топлива примерно на 5%.

- Перегрев резины - деформированная шина интенсивнее сжимается при контакте с дорожным покрытием, нагреваясь. Со временем это может привести к отслоению каркаса и разрушению шины.

- Риск разрыва - ослабленная боковина может не выдержать удара, если колесо попадет на грубый край ямы или другое препятствие.

- Повреждение диска - иногда спущенное колесо остается незамеченным водителем вплоть до момента, когда резина полностью теряет давление, и автомобиль начинает катиться на голом ободе.

Давление слишком высокое: что происходит с авто

Порой водители умышленно перекачивают шины, добавляя около 0,3-0,5 атмосферы сверх нормы - особенно, если руководствуются непроверенным манометром или стремятся уменьшить расход топлива. На ровной трассе такая стратегия может частично сработать, но она имеет и свои недостатки:

- Снижается комфорт - поездки по неровному покрытию становятся более жесткими;

- Подвеска изнашивается быстрее - чрезмерно накачанные шины передают сильные удары и вибрации на амортизаторы и шарниры;

- Экономия топлива будет, но небольшая - около 2,5 - 3%, и только если перекачаны все четыре колеса;

- В то же время повышается защита шин и дисков от повреждений при наезде на ямы или неровности.

Вывод

Никто точно не знает, сколько на самом деле аварий случается из-за полуспущенных шин. Ведь в полицейских протоколах в таких случаях пишут: "водитель не справился с управлением".

Что, собственно, не является ложью, потому что водителю действительно бывает невозможно, например, удержать машину в своей полосе, когда из-за разного давления в левом и правом колесах она самостоятельно выбирает траекторию в крутом повороте или торможении "в пол".