Советы от профи: как не уничтожить шины во время летней жары

Почему именно летом

Есть несколько откровенных запретов, которые производители шин подают как условие долгой и эффективной службы покрышек. И именно летом они наиболее актуальны, поскольку в этом сезоне есть две принципиальные вещи - высокая температура и особо интенсивная эксплуатация автомобиля.

Итак, чего нельзя делать с шинами в жаркий период:

Снижать давление в шинах

В водительских кругах почему-то есть твердое убеждение, что летом следует корректировать давление, приспуская шины - мол, в жару давление в шине растет и она станет жесткой, а то и взорвется... Но повышение температуры на каждые 10°C добавляет примерно 0,1 атмосферы давления.

То есть, когда жара летом достигает 35-40°C, давление в шинах возрастет лишь на 0,1-0,15 атм. Это незначительное увеличение на пределе погрешности любительских манометров.

Значительно опаснее ездить с недостаточно накачанными шинами. Тогда покрышка сильнее сминается и каркас получает дополнительную нагрузку. Из-за этого внутри резины возникает чрезмерное трение между слоями материала, и шина начинает перегреваться.

Со временем перегрев приводит к расслоению структуры, деформации и потере колесом формы. Если продолжать движение в таком режиме несколько сотен километров, шина полностью выйдет из строя.

То есть спускать шины в жаркую погоду нельзя: ночью или вечером температура снижается, а давление, сниженное владельцем, останется. В результате - шины будут работать в режиме критического перегрева уже с первых километров движения.

Фото: перегрев шины - одна из первых причин ее преждевременного выхода из строя (freepik.com)

Игнорировать проверки

Давление в шине может быть маловато не только из-за чрезмерного усердия водителя, который умышленно снизил его. Воздух может понемногу выходить и, так сказать, естественным путем - через микротрещины, проблемный вентиль, повреждения от гвоздя и т.д.

На современных диагональных шинах с их мягким бортом на глаз заметить частичную потерю давления невозможно - при том что дальнейшая эксплуатация такого колеса будет портить покрышку. И именно в жаркую погоду полуспущенная шина будет нагреваться сильнее, сильнее допустимых 40-50°С - следовательно, ее выход из строя будет хотя и не немедленный, но гарантированный.

Следовательно, жарким летом нужно следить за давлением в шинах более тщательно, особенно если и они, и колесные диски на машине уже немолодые.

Ездить чрезмерно быстро

Летом мы ездим быстрее, чем в любой другой сезон, и это ускоряет износ протектора. Но гораздо губительнее для колес бывает неосторожная, неоправданно быстрая езда по неровным дорогам.

Чистый сухой асфальт провоцирует водителей на энергичный стиль управления. И если оставить за скобками вопрос безопасности, агрессивная езда для шин более менее приемлема, когда на дороге нет выбоин. А вот именно на ямах и асфальтовых волнах разогретые шины могут получать внутренние повреждения.

Каркас покрышек вследствие ударов отслаивается от резины и со временем, хотя и не сразу, колесо теряет форму и отправляется на свалку.

Вывод

Собственно, для сохранности шин в летнюю погоду ничего особенного от автомобилистов не требуется. Контроль давления и разумное управление на неидеальных дорогах - это элементарные правила для любых условий эксплуатации. Разве что во время жаркой погоды эти требования нужно соблюдать с особой тщательностью.