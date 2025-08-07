ua en ru
Популярный в Украине кроссовер Volkswagen уходит на пенсию: в чем причина и когда дедлайн

Четверг 07 августа 2025 15:58
Популярный в Украине кроссовер Volkswagen уходит на пенсию: в чем причина и когда дедлайн Фото: Volkswagen Touareg уходит на пенсию (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Флагманский кроссовер Volkswagen в ближайшее время уйдет на пенсию, его производство завершится в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.

Volkswagen Touareg первого поколения дебютировал в 2002 году вместе с родственным Porsche Cayenne. "Второй" Touareg, выпускавшийся с 2010 по 2018 год, уже не имел экзотических версий, но все еще был в отдельных модификациях внедорожником, а вот в третьем поколении, увидевшем свет весной 2018 года, Touareg окончательно стал более городским, чем внедорожным авто.

Американский рынок Touareg покинул еще в 2017 году, то есть во втором поколении, здесь ему на смену пришел более крупный и при этом более доступный кроссовер Volkswagen Atlas. Кстати, сейчас Atlas является самой популярной моделью Volkswagen в США: во втором квартале этого года он опередил по продажам компактный седан Jetta.

В 2023 году "третий" Touareg пережил рестайлинг. Казалось бы, уже должна идти разработка четвертого поколения этой модели, но его не будет. Нынешний Touareg будет снят с производства на заводе в Братиславе в 2026 году, преемника ему не готовят.

Кто заменит Touareg

Прошлой весной Volkswagen начал продавать в Европе среднеразмерный кроссовер Tayron на платформе MQB - он, по сути, заменит близкий по размерам, но более дорогой и статусный Touareg. Стоит Tayron от 45 475 евро, с начала года в Европе продано уже более 20 тысяч экземпляров этой модели.

Volkswagen Tayron - цены, отзывы, характеристики Tayron от Volkswagen

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал обновленный Volkswagen Multivan. Минивэн получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.

Также Volkswagen готовит самый динамичный Tiguan в истории. Компания планирует вернуть в спортивную линейку популярный кроссовер, который может получить традиционный 2,0-литровый турбомотор, либо гибридную силовую установку.

