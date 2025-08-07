ua en ru
Популярний в Україні кросовер Volkswagen йде на пенсію: у чому причина та коли дедлайн

Четвер 07 серпня 2025 15:58
Фото: Volkswagen Touareg йде на пенсію (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Флагманський кросовер Volkswagen найближчим часом піде на пенсію, його виробництво завершиться у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.

Volkswagen Touareg першого покоління дебютував у 2002 році разом із спорідненим Porsche Cayenne. "Другий" Touareg, що випускався з 2010 по 2018 рік, вже не мав екзотичних версій, але все ще був в окремих модифікаціях позашляховиком, а ось у третьому поколінні, що побачило світ навесні 2018 року, Touareg остаточно став більш міським, аніж позашляховим авто.

Американський ринок Touareg залишив ще в 2017 році, тобто у другому поколінні, тут йому на зміну прийшов більший і при цьому доступніший кросовер Volkswagen Atlas. До речі, зараз Atlas є найпопулярнішою моделлю Volkswagen у США: у другому кварталі цього року він випередив з продажу компактний седан Jetta.

У 2023 році "третій" Touareg пережив рестайлінг. Здавалося б, вже має йти розробка четвертого покоління цієї моделі, але його не буде. Нинішній Touareg буде знятий з виробництва на заводі в Братиславі в 2026 році, наступника йому не готують.

Хто замінить Touareg

Минулої весни Volkswagen почав продавати в Європі середньорозмірний кросовер Tayron на платформі MQB – він, по суті, замінить близький за розмірами, але більш дорогий і статусний Touareg. Коштує Tayron від 45 475 євро, з початку року в Європі продано вже понад 20 тисяч екземплярів цієї моделі.

Volkswagen Tayron - цены, отзывы, характеристики Tayron от Volkswagen

Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.

Також Volkswagen готує найдинамічніший Tiguan в історії. Компанія планує повернути в спортивну лінійку популярний кросовер, який може отримати традиційний 2,0-літровий турбомотор, або гібридну силову установку.

