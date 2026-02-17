Польша подарит медалистам Зимней олимпиады по автомобилю: названа модель и условия

Золотые медалисты сборной Польши зимних Олимпийских игр в призовом пакете от правительства, кроме выплаты в размере 211 тысяч долларов, получат гибридный седан Toyota Corolla.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops .

Отметим, что седан Toyota Corolla Hybrid 2026 года продается в Польше по цене от 33 650 долларов и оснащена гибридным 1,8-литровым двигателем мощностью 138 л.с.

Силовая установка позволяет седану разгоняться от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды и в среднем расходовать до 4,4 литра бензина на 100 километров пробега.

Издание также отметило, что олимпийские победители получат ювелирные изделия, картину и "ваучер на отпуск". По состоянию на сегодняшнее утро Польша имеет только четыре медали, и ни одна из них не является золотой.