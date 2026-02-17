ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Авто

Польша подарит медалистам Зимней олимпиады по автомобилю: названа модель и условия

Вторник 17 февраля 2026 15:05
UA EN RU
Польша подарит медалистам Зимней олимпиады по автомобилю: названа модель и условия Фото: Польша подарит медалистам Зимней олимпиады по автомобилю (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Золотые медалисты сборной Польши зимних Олимпийских игр в призовом пакете от правительства, кроме выплаты в размере 211 тысяч долларов, получат гибридный седан Toyota Corolla.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Читайте также: Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 17 февраля

Отметим, что седан Toyota Corolla Hybrid 2026 года продается в Польше по цене от 33 650 долларов и оснащена гибридным 1,8-литровым двигателем мощностью 138 л.с.

Силовая установка позволяет седану разгоняться от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды и в среднем расходовать до 4,4 литра бензина на 100 километров пробега.

Издание также отметило, что олимпийские победители получат ювелирные изделия, картину и "ваучер на отпуск". По состоянию на сегодняшнее утро Польша имеет только четыре медали, и ни одна из них не является золотой.

Зимние олимпийские игры в Италии

С 6 февраля Италия принимает 25-е зимние Олимпийские игры. В Милане и Кортина-д'Ампеццо будут соревноваться более 2900 спортсменов из более чем 90 стран, в том числе 46 украинцев.

Программа Игр-2026 расширилась до 116 финалов в 16 видах спорта. Главной новостью стало включение ски-альпинизма - зрелищного сочетания лыжных гонок и альпинистского восхождения.

Также болельщики впервые увидят женские двойки в санном спорте и парный могул во фристайле.

Напомним, в понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 разыграли шесть комплектов наград. На старт выходили пятеро представителей сборной Украины в четырех видах спорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Toyota Motor Corp
Новости
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"