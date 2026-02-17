Польща подарує медалістам Зимової олімпіади по автомобілю: названа модель та умови

Золоті медалісти збірної Польщі зимових Олімпійських ігор у призовому пакеті від уряду, окрім виплати в розмірі 211 тисяч доларів, отримають гібридний седан Toyota Corolla.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops .

Зазначимо, що седан Toyota Corolla Hybrid 2026 року продається в Польщі за ціною від 33 650 доларів і оснащена гібридним 1,8-літровим двигуном потужністю 138 к.с.

Силова установка дозволяє седану розганятися від 0 до 100 км/год за 9,3 секунди та всередньому витрачати до 4,4 літра бензину на 100 кілометрів пробігу.

Видання також зазначило, що олімпійські переможці отримають ювелірні вироби, картину та "ваучер на відпустку". Станом на сьогоднішній ранок Польща має лише чотири медалі, і жодна з них не є золотою.