Поцарапал авто: что делать сразу и как не нарваться на штраф или проблемы

Поцарапал машину: на что обратить внимание

Любое повреждение транспортного средства считается дорожно-транспортным происшествием. И хорошо, если на этот раз вы "притерлись" всего лишь к дереву в лесу или к косяку собственного гаража.

Такой случай мы и рассмотрим сегодня: других пострадавших нет. Однако, имея при этом в виду, что в любой подобной ситуации важно учитывать два аспекта: юридический и технический. И оба они имеют одинаковый вес для водителя.

Юридический аспект

Итак, если повреждение такое, что не устранится легкой полировкой, надо принять некоторые меры, чтобы в будущем не столкнуться с дополнительными расходами. Итак, вам следует:

Взвесить, нужно ли вызывать полицию. Это обязательно, если у вас есть полис КАСКО, если кто-то пострадал или нанесен ущерб чужому имуществу. Например, забор, фонарный столб или дерево - это собственность общины или другого юридического лица.

Приблизительно оценить стоимость ремонта. Можно позвонить мастеру-кузовщику или маляру. Если расходы меньше суммы франшизы в вашем страховом полисе, вызов полиции и сообщение страховой могут быть нецелесообразными.

Сообщить страховой компании об инциденте, если это предусмотрено условиями вашего полиса.

Если на место происшествия направляется полиция или представитель страховой, позаботьтесь о фиксации обстоятельств происшествия.

Если полицию не вызывали

Даже если в результате инцидента пострадало только ваше авто и, скажем, старый пенек или камень, лучше иметь доказательства. Сделайте несколько фотографий: зафиксируйте повреждения машины и объект, с которым произошел контакт. Это поможет избежать недоразумений или обвинений в будущем - например, при встрече с патрульными на дороге.

Фото: если незначительное ДТП решили не оформлять "по полной", обстоятельства желательно все равно зафиксировать (gettyimages.com)

Дело техники

Для большинства водителей именно технические последствия собственной неосторожности являются самыми болезненными. Стоит помнить: современные автомобили имеют сложную конструкцию, и даже незначительные на вид повреждения могут обернуться серьезными затратами.

Поэтому, подойдя к поврежденной части авто, прежде всего:

Проверьте, не пострадал ли кто-либо;

Не спешите сразу трогаться с места инцидента;

Осмотрите, не задеты ли критически важные системы, расположенные рядом или под поврежденной панелью кузова - топливная магистраль, тормозные шланги, электропроводка, осветительные приборы;

Оцените, не ухудшится ли ситуация при движении. Например, бампер волочится по земле или крыло цепляет колесо;

Если лакокрасочное покрытие содрано до металла, подготовьтесь временно защитить это место. Ржавчина не появится мгновенно, но если ожидание ремонта затянется, ситуация может усложниться. Лучше не ограничиваться скотчем или пленкой - по возможности обработайте поврежденный участок преобразователем ржавчины или хотя бы краской из баллончика.

Приготовьтесь к худшему

Хочется верить, что все обойдется легко, но стоит быть готовым: даже небольшая царапина на кузове - это не просто покраска.

Скорее всего, перед этим придется выравнивать поверхность и наносить шпаклевку. А это уже работа как минимум двух специалистов - рихтовщика и маляра. Поэтому при выборе СТО стоит учитывать, есть ли в мастерской оба специалиста.

Вывод

Такая уж это штука - техника, что каждую неисправность, каждое повреждение проще и дешевле устранять сразу после обнаружения. Мелких травм на кузове это тоже касается.

Поэтому даже если вы не готовы сразу потратиться на полный ремонт, лучше таки наведаться на СТО, не откладывая дело на потом. Мастера реально оценят тяжесть повреждения, назовут все технические риски и приблизительную цену. А также - запишут вас в очередь, которая в хорошей мастерской всегда есть.