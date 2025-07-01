Поцарапал авто: что делать сразу и как не нарваться на штраф или проблемы

Лакокрасочное покрытие кузова действительно очень уязвимо, но в дополнение к расходам на ремонт владелец может получить хлопоты другого порядка. Как правильно действовать в таком случае?
О том, с чего начинать, если поцарапал борт или бампер автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.
Любое повреждение транспортного средства считается дорожно-транспортным происшествием. И хорошо, если на этот раз вы "притерлись" всего лишь к дереву в лесу или к косяку собственного гаража.
Такой случай мы и рассмотрим сегодня: других пострадавших нет. Однако, имея при этом в виду, что в любой подобной ситуации важно учитывать два аспекта: юридический и технический. И оба они имеют одинаковый вес для водителя.
Итак, если повреждение такое, что не устранится легкой полировкой, надо принять некоторые меры, чтобы в будущем не столкнуться с дополнительными расходами. Итак, вам следует:
Даже если в результате инцидента пострадало только ваше авто и, скажем, старый пенек или камень, лучше иметь доказательства. Сделайте несколько фотографий: зафиксируйте повреждения машины и объект, с которым произошел контакт. Это поможет избежать недоразумений или обвинений в будущем - например, при встрече с патрульными на дороге.
Фото: если незначительное ДТП решили не оформлять "по полной", обстоятельства желательно все равно зафиксировать (gettyimages.com)
Для большинства водителей именно технические последствия собственной неосторожности являются самыми болезненными. Стоит помнить: современные автомобили имеют сложную конструкцию, и даже незначительные на вид повреждения могут обернуться серьезными затратами.
Поэтому, подойдя к поврежденной части авто, прежде всего:
Хочется верить, что все обойдется легко, но стоит быть готовым: даже небольшая царапина на кузове - это не просто покраска.
Скорее всего, перед этим придется выравнивать поверхность и наносить шпаклевку. А это уже работа как минимум двух специалистов - рихтовщика и маляра. Поэтому при выборе СТО стоит учитывать, есть ли в мастерской оба специалиста.
Такая уж это штука - техника, что каждую неисправность, каждое повреждение проще и дешевле устранять сразу после обнаружения. Мелких травм на кузове это тоже касается.
Поэтому даже если вы не готовы сразу потратиться на полный ремонт, лучше таки наведаться на СТО, не откладывая дело на потом. Мастера реально оценят тяжесть повреждения, назовут все технические риски и приблизительную цену. А также - запишут вас в очередь, которая в хорошей мастерской всегда есть.
Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам, по каким признакам выбирать надежный подержанный автомобиль.
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При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, Autobild и Motor.