Подряпав авто: що робити одразу і як не нарватися на штраф чи проблеми

Лакофарбове покриття кузова справді дуже вразливе, але на додачу до витрат на ремонт власник може отримати клопіт іншого порядку. Як правильно діяти у такому випадку?
Про те, з чого починати, якщо подряпав борт чи бампер автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Будь-яке пошкодження транспортного засобу вважається дорожньо-транспортною пригодою. І добре, якщо цього разу ви "притерлися" всього лише до дерева у лісі чи до одвірка власного гаража.
Такий випадок ми і розглянемо сьогодні: інших потерпілих немає. Проте, маючи при тому на увазі, що у будь-якій подібній ситуації важливо враховувати два аспекти: юридичний і технічний. І обидва вони мають однакову вагу для водія.
Отже, якщо пошкодження таке, що не усунеться легким поліруванням, треба вжити деяких заходів, щоб у майбутньому не зіткнутися з додатковими витратами. Отже, вам слід:
Навіть якщо внаслідок інциденту постраждало лише ваше авто та, скажімо, старий пеньок чи камінь, краще мати докази. Зробіть кілька фотографій: зафіксуйте пошкодження машини та об’єкт, з яким стався контакт. Це допоможе уникнути непорозумінь або звинувачень у майбутньому - наприклад, при зустрічі з патрульними на дорозі.
Фото: якщо незначне ДТП вирішили не оформлювати "по повній", обставини бажано все одно зафіксувати (gettyimages.com)
Для більшості водіїв саме технічні наслідки власної необережності є найболючішими. Варто пам’ятати: сучасні автомобілі мають складну конструкцію, і навіть незначні на вигляд пошкодження можуть обернутися серйозними витратами.
Тому, підійшовши до пошкодженої частини авто, насамперед:
Хочеться вірити, що все обійдеться легко, але варто бути готовим: навіть невелика подряпина на кузові - це не просто фарбування.
Найімовірніше, перед цим доведеться вирівнювати поверхню та наносити шпаклівку. А це вже робота щонайменше двох спеціалістів - рихтувальника та маляра. Тож при виборі СТО варто враховувати, чи є в майстерні обидва фахівці.
Така вже це штука - техніка, що кожну несправність, кожне пошкодження простіше і дешевше усувати відразу після виявлення. Дрібних травм на кузові це теж стосується.
Тож навіть якщо ви не готові відразу витратитись на повний ремонт, краще таки навідатись до СТО, не відкладаючи справу на потім. Майстри реально оцінять важкість пошкодження, назвуть усі технічні ризики і приблизну ціну. А також - запишуть вас у чергу, яка у хорошій майстерні завжди є.
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При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, Autobild та Motor.