Подряпав авто: що робити одразу і як не нарватися на штраф чи проблеми

Подряпав машину: на що звернути увагу

Будь-яке пошкодження транспортного засобу вважається дорожньо-транспортною пригодою. І добре, якщо цього разу ви "притерлися" всього лише до дерева у лісі чи до одвірка власного гаража.

Такий випадок ми і розглянемо сьогодні: інших потерпілих немає. Проте, маючи при тому на увазі, що у будь-якій подібній ситуації важливо враховувати два аспекти: юридичний і технічний. І обидва вони мають однакову вагу для водія.

Юридичний аспект

Отже, якщо пошкодження таке, що не усунеться легким поліруванням, треба вжити деяких заходів, щоб у майбутньому не зіткнутися з додатковими витратами. Отже, вам слід:

Зважити, чи потрібно викликати поліцію. Це обов’язково, якщо у вас є поліс КАСКО, якщо хтось постраждав або завдано шкоди чужому майну. Наприклад, паркан, ліхтарний стовп чи дерево - це власність громади або іншої юридичної особи.

Приблизно оцінити вартість ремонту. Можна зателефонувати майстру з кузовного ремонту чи маляру. Якщо витрати менші за суму франшизи у вашому страховому полісі, виклик поліції та повідомлення страхової можуть бути недоцільними.

Повідомити страхову компанію про інцидент, якщо це передбачено умовами вашого полісу.

Якщо на місце події прямує поліція або представник страхової, подбайте про фіксацію обставин пригоди.

Якщо поліцію не викликали

Навіть якщо внаслідок інциденту постраждало лише ваше авто та, скажімо, старий пеньок чи камінь, краще мати докази. Зробіть кілька фотографій: зафіксуйте пошкодження машини та об’єкт, з яким стався контакт. Це допоможе уникнути непорозумінь або звинувачень у майбутньому - наприклад, при зустрічі з патрульними на дорозі.

Фото: якщо незначне ДТП вирішили не оформлювати "по повній", обставини бажано все одно зафіксувати (gettyimages.com)

Справа техніки

Для більшості водіїв саме технічні наслідки власної необережності є найболючішими. Варто пам’ятати: сучасні автомобілі мають складну конструкцію, і навіть незначні на вигляд пошкодження можуть обернутися серйозними витратами.

Тому, підійшовши до пошкодженої частини авто, насамперед:

Перевірте, чи ніхто не постраждав;

Не поспішайте одразу рушати з місця інциденту;

Огляньте, чи не зачеплені критично важливі системи, розташовані поряд чи під пошкодженою панеллю кузова - паливна магістраль, гальмівні шланги, електропроводка, освітлювальні прилади;

Оцініть, чи не погіршиться ситуація при русі. Наприклад, бампер волочиться по землі або крило чіпляє колесо;

Якщо лакофарбове покриття здерте до металу, підготуйтеся тимчасово захистити це місце. Іржа не з’явиться миттєво, але якщо очікування ремонту затягнеться, ситуація може ускладнитися. Краще не обмежуватись скотчем чи плівкою - за можливості обробіть пошкоджену ділянку перетворювачем іржі чи бодай фарбою з балончика.

Приготуйтеся до гіршого

Хочеться вірити, що все обійдеться легко, але варто бути готовим: навіть невелика подряпина на кузові - це не просто фарбування.

Найімовірніше, перед цим доведеться вирівнювати поверхню та наносити шпаклівку. А це вже робота щонайменше двох спеціалістів - рихтувальника та маляра. Тож при виборі СТО варто враховувати, чи є в майстерні обидва фахівці.

Висновок

Така вже це штука - техніка, що кожну несправність, кожне пошкодження простіше і дешевше усувати відразу після виявлення. Дрібних травм на кузові це теж стосується.

Тож навіть якщо ви не готові відразу витратитись на повний ремонт, краще таки навідатись до СТО, не відкладаючи справу на потім. Майстри реально оцінять важкість пошкодження, назвуть усі технічні ризики і приблизну ціну. А також - запишуть вас у чергу, яка у хорошій майстерні завжди є.