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Авто »

В путешествие по-взрослому: выбираем ТОП-5 семейных минивэнов

08:08 27.08.2026 Чт
7 мин
Минивэн удобен на роль семейного авто, но есть нюансы
aimg Игорь Широкун
В путешествие по-взрослому: выбираем ТОП-5 семейных минивэнов Фото: Минивэн удобен как семейный автомобиль, но в Украине на эту роль их покупают нечасто (renault.ua)
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Трудно найти автомобиль более универсальный и полезный, чем пассажирский минивэн. Но принимая такой "для дома, для семьи", водитель отказывается от некоторых веских привилегий. Разберемся с популярными моделями, доступными в украинских автосалонах.

Про отличия пяти распространенных в Украине минивэнов семейного класса читайте в материале РБК-Украина .

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Главное

  • Минивены популярны в Украине , но в качестве семейного авто их покупают не так часто. Тем более, в автосалоне
  • Грузовые ощущения за рулем – не главное отличие минивэна от легковушки
  • Принципиальное отличие минивэна , которое не все осознают - это фактически коммерческое авто, и за этим стоит несколько минусов.
  • Как и в других классах, среди минивэнов можно найти модели с разным характером.

    В путешествие по-взрослому: выбираем ТОП-5 семейных минивэновФото: большее пространство в салоне и багажнике – главное преимущество минивэна (vw-commercial.com.ua)

    Минивэн: плюсы и минусы

    Минивены - автомобили бескапотной или полукапотной компоновки, у них все под одной крышей - и салон, и багажник, и моторный отсек. Сегодня мы говорим о венах самой тяжелой категории, которые базируются не на компонентах легковушек, а на коммерческом шасси грузоподъемностью до 1 тонны.

    Плюсы минивэнов
    - Пространство. Эти машины помимо большего комфорта предлагают трансформации интерьера – перемещение сидений, их складывание, а то и полное извлечение. Минивены позволяют пассажирам перемещаться в салоне во время движения. Максимальный объем багажника составляет 4 000 - 5 000 л;
    - Грузоподъемность. Полноразмерные минивэны - это почти грузовики, большинство из них берут на борт 900 - 1000 кг полезной нагрузки;
    - Выносливость. Большие минивэны, о которых мы говорим здесь, относятся к коммерческому транспорту, поэтому отличаются выносливостью, долговечностью и ремонтопригодностью;
    - Лучшая приспособленность к плохим дорогам. Имея крепкую ходовую часть и большие колеса, минивэны хорошо выдерживают неровности покрытия. Естественно, более массивная машина обеспечивает наилучший комфорт движения на выбоинах.

    В путешествие по-взрослому: выбираем ТОП-5 семейных минивэновФото: большинство современных минивэнов имеют салон с возможностью трансформации (renault.ua)

    Минусы минивэнов
    - Больший расход горючего. На минивэнах используются те же современные моторы, что и на богатых версиях легковых авто. Но из-за большой массы вена и его худшей аэродинамики потребления топлива больше, чем у близкой по назначению легковушки, скажем, с кузовом универсал.
    - Более дорогое содержание . Принадлежность к классу коммерческих машин влияет на цены запчастей - для подобных авто они обычно дороже, поскольку имеют больший запас прочности и ресурса.

    Для больших колес нужны большие, а значит, и более дорогие шины. Также в большинстве случаев больше денег возьмут за ремонт и обслуживание, мойку и парковку.

    В путешествие по-взрослому: выбираем ТОП-5 семейных минивэновФото: Renault Trafic (renault.ua)

    Renault Trafic

    В своем третьем поколении эта модель в стране известна не так широко, как в предыдущем, но концептуально имеем то же самое: простой и практичный микроавтобус, пригодный для отечественных условий и недорогой в содержании.

    Вероятно, за эти же добродетели модель популярна и во всем мире, хотя и продается под разными брендами (Fiat, Opel, Vauxhall, Nissan, Mitsubishi). В Украине Renault Trafic продается с одной версией длины - большей, с колесной базой 3498 мм (в природе существует еще 3098 мм).

    Салон подразумевает изменение конфигурации на 9, 6 или 3 сиденья с соответствующим увеличением багажника. Двигатель в прайсах один – отличный, давно известный экономичный и безотказный 1,5-литровый дизель на 150 л.с. Коробка передач только механическая 6-ступенчатая.

    Итак, Renault Trafic – простая и неприхотливая рабочая лошадка, без претензий на люкс, но укомплектованная всем необходимым для службы вашей семье и, возможно, вашему бизнесу.

    В путешествие по-взрослому: выбираем ТОП-5 семейных минивэновФото: Volkswagen Caravelle (vw-commercial.com.ua)

    Volkswagen Caravelle

    Caravelle – синоним комфорта и немецкого качества, и на данный момент для Украины это топовый вен от Volkswagen (старший брат Multivan официально не продается).

    Caravelle комплектуется современными электронными опциями, типичными для легковых автомобилей премиум-класса, вплоть до интеллектуальных помощников водителя и матричных фар.

    Из особенностей - только два передних кресла, что позволяет свободно перемещаться в передней части салона, и комфортабельная по сравнению со многими конкурентами подвеска.

    Относительно двигателей - это может быть только 2,0-литровый дизель (150 - 170 л.с.), с механикой или автоматом, приводом на переднюю ось или 4х4. Есть возможность выбрать обычную или длинную версию кузова - с колесной базой 3100 или 3500 мм.

    Следовательно, Volkswagen Coravelle – недешевый, но максимально добротный транспорт с комфортом, близким к премиальному. К тому же владелец получит уважаемый и представительный бренд на радиаторе.

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    В путешествие по-взрослому: выбираем ТОП-5 семейных минивэновФото: Ford Tourneo Custom (ford.ua)

    Ford Tourneo Custom

    Новый минивэн от "Форда" (мы говорим о поколении Tourneo Custom, которое продается в Украине менее 2-х лет) унаследовал лучшие черты предшественников линейки Transit: выносливость и неприхотливость.

    В нашей стране машину можно приобрести с 2,0-литровым дизелем (136 - 170 л.с.), в варианте плагин-гибрид (2,5-л бензин 232 л.с. + 52 км хода на электротяге) и в чисто электрической версии (160 – 210 кВт, пробіг 314 - 341 км).

    По выбору механическая или автоматическая трансмиссия, у дилеров также официально доступна полноприводная комплектация этой модели.

    Словом, Ford Tourneo Custom – вероятно, золотая середина для семьи, которая ищет себе машину подобного формата: вариант без особых излишеств, но и не строгий минимализм.

    В путешествие по-взрослому: выбираем ТОП-5 семейных минивэновФото: Peugeot Traveller (peugeot.ua)

    Peugeot Traveller

    Относительно редкий в наших краях минивэн на самом деле держится на рынке давно и уверенно.

    Сказать, что он комфортабельный, будет мало, вернее это самый легковой автомобиль в нашей подборке. Свидетельство тому – низкое положение кресел, концепция торпедо, мягкая подвеска, хорошая шумоизоляция и общие ощущения за рулем.

    Есть два варианта длины Traveller'а с отличием в 35 см, причем интересно, что приращение объема не за счет базы, а за счет удлиненного багажника.

    На выбор два дизеля, 2,0 л и 2,2 л одинаковой мощности в 177 л.с., но с разными тяговыми характеристиками (второй более экономичный). Трансмиссия только автоматическая, привод – только передний.

    Таким образом, Peugeot Traveller – легкий, мягкий и тихий, созданный как специально для того, кому давно нужен минивэн, но кто опасается пересесть у него с легкового авто.

    В путешествие по-взрослому: выбираем ТОП-5 семейных минивэновФото: Mercedes V-Class (mercedes-benz.ua)

    Mercedes V-Class

    Эта машина - представительский автомобиль премиум-класса, однако не классический седан, а вен. Со всеми дополнительными преимуществами, которые дает высокий потолок и большая ширина и длина салона. Поэтому простора для роскошной отделки и электронного оснащения тут более чем достаточно.

    Представьте себе, эта роскошь предлагается в трех (!) вариантах длины, причем в самой длинной версии растянули не только багажник, но и базу (+23 см) – то есть места для ног пассажиров здесь еще больше.

    Всех выгод V-Class'у здесь не перечесть, но будет достаточно сказать, что есть четыре варианта подвески колес – две комфортабельные (пневматическая и механически-селективная), одна обычная и одна спортивная.

    Двигателей под коротким капотом три, все дизельные и все 2,0-литровые, мощностью 163 - 239 л.с., трансмиссия исключительно автоматическая, 9-ступенчатая.

    В конце концов, Mercedes V-Class особо представлять не нужно - это воплощение роскоши и технического совершенства в формате минивэна.

    В заключение

    Задумавшись о покупке минивэна для семейных нужд, помните, что такая машина будет использоваться не только для них – такова уж специфика "жанра" комфортабельных венов.

    Наверняка будут и деловые поездки, и бизнес-трансферы, и хозяйственные грузоперевозки, и дальние путешествия с заполненным под потолок багажником... То есть при выборе нужно продумать все реальные для вас варианты использования авто - и тогда уже выбирать модель и конкретную версию.

    Раньше в нашей публикации мы разбирались, что такое семейный автомобиль и какие бывают варианты такого транспорта.

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