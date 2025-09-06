Пионер целого семейства: BMW показала электрический кроссовер iX3

Компания BMW представила первенца семейства Neue Klasse. Это новая генерация кроссовера iX3, которая "примерила" свежую стилистику BMW, получила двухмоторную силовую установку, новейшие технические наработки и передовую батарею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешне iX3 не ушел далеко от концепта Vision Neue Klasse X, показанного в марте прошлого года. В аналогичном стиле оформят и новейшие BMW. Длина, ширина и высота кроссовера - 4783, 1895 и 1636 мм соответственно при колесной базе 2898 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить с 0,29 предыдущего iX3 до 0,24.

Колесные диски по умолчанию 20-дюймовые, а в качестве опции доступны 21- и 22-дюймовые. Также можно доплатить за черный декор. В багажнике есть от 520 до 1750 литров свободного места.

Что в салоне

Внутри установлена система Panoramic iDrive с длинным узким дисплеем, растянутым на всю ширину лобового стекла. По центру установлен 17,9-дюймовый экран. Работает медиасистема на собственной ОС - BMW X.

Баварцы особо выделяют четыре суперкомпьютера, которые управляют почти всеми функциями автомобиля. У каждого из них своя роль: например, компьютер Heart of Joy отвечает за трансмиссию, тормоза, рекуперацию энергии и прочее, другие за медиа, электронных ассистентов и прочее.

Кстати, в списке помощников есть Highway Assistant, позволяющий управлять автомобилем без помощи рук в течение длительного времени. iX3 называют программно-управляемым автомобилем, который будет совершенствоваться с помощью обновлений "по воздуху".

Что под капотом

Пока раскрыта "техника" только версии iX3 50 xDrive. Она получит два электромотора на 469 сил и полный привод, а на разгон с места до 100 километров в час тратит 4,9 секунды.

Максимальная скорость - 210 км/ч. У кроссовера 800-вольтовая архитектура и передовая батарея емкостью 108,7 кВт*ч. Запас хода составит от 680 до 805 километров, а пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов можно будет за 21 минуту.

Далее появятся заднеприводный вариант с одномоторной силовой установкой, а в будущем, вероятно, и горячая М-версия. Производить новый iX3 будут на заводе в венгерском Дебрецене. Следующим членом семейства Neue Klasse должен стать седан, призванный стать электрическим вариантом 3 Series.