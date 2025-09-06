ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пионер целого семейства: BMW показала электрический кроссовер iX3

Суббота 06 сентября 2025 15:46
UA EN RU
Пионер целого семейства: BMW показала электрический кроссовер iX3 Фото: BMW показала электрический кроссовер iX3 (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Компания BMW представила первенца семейства Neue Klasse. Это новая генерация кроссовера iX3, которая "примерила" свежую стилистику BMW, получила двухмоторную силовую установку, новейшие технические наработки и передовую батарею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешне iX3 не ушел далеко от концепта Vision Neue Klasse X, показанного в марте прошлого года. В аналогичном стиле оформят и новейшие BMW. Длина, ширина и высота кроссовера - 4783, 1895 и 1636 мм соответственно при колесной базе 2898 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить с 0,29 предыдущего iX3 до 0,24.

Колесные диски по умолчанию 20-дюймовые, а в качестве опции доступны 21- и 22-дюймовые. Также можно доплатить за черный декор. В багажнике есть от 520 до 1750 литров свободного места.

Пионер целого семейства: BMW показала электрический кроссовер iX3

Что в салоне

Внутри установлена система Panoramic iDrive с длинным узким дисплеем, растянутым на всю ширину лобового стекла. По центру установлен 17,9-дюймовый экран. Работает медиасистема на собственной ОС - BMW X.

Баварцы особо выделяют четыре суперкомпьютера, которые управляют почти всеми функциями автомобиля. У каждого из них своя роль: например, компьютер Heart of Joy отвечает за трансмиссию, тормоза, рекуперацию энергии и прочее, другие за медиа, электронных ассистентов и прочее.

Пионер целого семейства: BMW показала электрический кроссовер iX3

Кстати, в списке помощников есть Highway Assistant, позволяющий управлять автомобилем без помощи рук в течение длительного времени. iX3 называют программно-управляемым автомобилем, который будет совершенствоваться с помощью обновлений "по воздуху".

Что под капотом

Пока раскрыта "техника" только версии iX3 50 xDrive. Она получит два электромотора на 469 сил и полный привод, а на разгон с места до 100 километров в час тратит 4,9 секунды.

Пионер целого семейства: BMW показала электрический кроссовер iX3

Максимальная скорость - 210 км/ч. У кроссовера 800-вольтовая архитектура и передовая батарея емкостью 108,7 кВт*ч. Запас хода составит от 680 до 805 километров, а пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов можно будет за 21 минуту.

Далее появятся заднеприводный вариант с одномоторной силовой установкой, а в будущем, вероятно, и горячая М-версия. Производить новый iX3 будут на заводе в венгерском Дебрецене. Следующим членом семейства Neue Klasse должен стать седан, призванный стать электрическим вариантом 3 Series.

Пионер целого семейства: BMW показала электрический кроссовер iX3

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель представил экстремальное спортивное купе BMW M2 CS. Ради снижения веса и большего спортивного антуража машина получила углепластиковые элементы.

Читайте РБК-Украина в Google News
BMW Мюнхен Автомобильный рынок
Новости
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России