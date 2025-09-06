Піонер цілої родини: BMW показала електричний кросовер iX3

Компанія BMW представила первістка сімейства Neue Klasse. Це нова генерація кросовера iX3, яка "приміряла" свіжу стилістику BMW, отримала двомоторну силову установку, новітні технічні напрацювання та передову батарею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зовні iX3 не пішов далеко від концепту Vision Neue Klasse X, показаного у березні минулого року. В аналогічному стилі оформлять і новітні BMW. Довжина, ширина і висота кросовера – 4783, 1895 і 1636 мм відповідно при колісній базі 2898 мм. Коефіцієнт аеродинамічного опору вдалося знизити з 0,29 попереднього iX3 до 0,24.

Колісні диски за замовчуванням 20-дюймові, а як опція доступні 21- і 22-дюймові. Також можна доплатити за чорний декор. У багажнику є від 520 до 1750 літрів вільного місця.

Що в салоні

Всередині встановлена система Panoramic iDrive з довгим вузьким дисплеєм, розтягнутим на всю ширину лобового скла. По центру встановлений 17,9-дюймовий екран. Працює медіасистема на власній ОС – BMW X.

Баварці особливо виділяють чотири суперкомп'ютери, які керують майже всіма функціями автомобіля. У кожного з них своя роль: наприклад, комп'ютер Heart of Joy відповідає за трансмісію, гальма, рекуперацію енергії та інше, інші за медіа, електронних асистентів тощо.

До речі, у списку помічників є Highway Assistant, що дозволяє керувати автомобілем без допомоги рук протягом тривалого часу. iX3 називають програмно-керованим автомобілем, який удосконалюватиметься за допомогою оновлень "по повітрю".

Що під капотом

Поки розкрито "техніку" тільки версії iX3 50 xDrive. Вона отримає два електромотори на 469 сил і повний привід, а на розгін з місця до 100 кілометрів на годину витрачає 4,9 секунди.

Максимальна швидкість – 210 км/год. У кросовера 800-вольтова архітектура та передова батарея ємністю 108,7 кВт*год. Запас ходу становитиме від 680 до 805 кілометрів, а поповнити запас енергії з 10 до 80 відсотків можна буде за 21 хвилину.

Далі з'являться задньопривідний варіант з одномоторною силовою установкою, а в майбутньому, ймовірно, і гаряча М-версія. Вироблятимуть новий iX3 на заводі в угорському Дебрецені. Наступним членом сімейства Neue Klasse має стати седан, покликаний стати електричним варіантом 3 Series.