Peugeot 5008 в Украине: цены, фишки и что изменилось в новом кроссовере

В Украине стартовали продажи нового поколения полноразмерного кроссовера Peugeot 5008. Семиместный автомобиль на украинском рынке доступен с двумя вариантами силовой установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Узнать французский кроссовер можно по фирменным светодиодным "когтям льва" и широкой решетке радиатора. Длина авто составляет 4,8 метра, ширина - 1,9 метра, высота - 1,69 метра, а колесная база составляет 2,9 метра.

Что спрятано в салоне

Главная особенность интерьера авто - это 7-местный салон. Второй ряд предлагает пассажирам диван с разделением 60/40 и спинкой, которая складывается в отношении 40/20/40. Спинки регулируются по углу наклона в пяти положениях.

Габариты багажника

При условии установленного третьего ряда сидений и 7-местного салона объем багажника составляет 348 литров, при сложенном третьем ряду сидений и 5-местном салоне - объем багажника достигает 916 литров. А при сложенном втором и третьем рядах сидений можно рассчитывать на максимальный объем багажника - 2 232 литров.

Техническая составляющая

На нашем рынке автомобиль доступен с бензиновым турбодвигателем 1.6 PureTech мощностью 180 л.с. и максимальным крутящим моментом в 300 Нм. С ним кроссовер обеспечивает ускорение от 0 до 100 км/ч за 9,1 секунды. В паре с ним работает традиционная гидромеханическая АКПП Aisin. Цены на машину начинаются с отметки в 1 503 000 гривен.