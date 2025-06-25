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Peugeot 5008 в Україні: ціни, фішки і що змінилося у новому кросовері

Середа 25 червня 2025 16:16
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Peugeot 5008 в Україні: ціни, фішки і що змінилося у новому кросовері Фото: Peugeot 5008 в Україні (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

В Україні стартували продажі нового покоління повнорозмірного кросовера Peugeot 5008. Семимісний автомобіль на українському ринку доступний з двома варіантами силової установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Упізнати французький кросовер можна по фірмовим світлодіодним "кігтям лева" та широкій решітці радіатора. Довжина авто становить 4,8 метра, ширина - 1,9 метра, висота - 1,69 метра, а колісна база становить 2,9 метра.

Що сховано у салоні

Головна особливість інтер'єру авто – це 7-місний салон. Другий ряд пропонує пасажирам диван із розділенням 60/40 та спинкою, що складається у відношенні 40/20/40. Спинки регулюються за кутом нахилу в п’яти положеннях.

Peugeot 5008 в Україні: ціни, фішки і що змінилося у новому кросовері

Габарити багажника

За умови встановленого третього ряду сидінь та 7-місного салону об’єм багажника становить 348 літрів, за умови складеного третього ряду сидінь та 5-місного салону – об’єм багажника сягає 916 літрів. А за умови складеного другого та третього рядів сидінь можна розраховувати на максимальний об’єм багажника – 2 232 літрів.

Peugeot 5008 в Україні: ціни, фішки і що змінилося у новому кросовері

Технічна складова

На нашому ринку автомобіль доступний з бензиновим турбодвигун 1.6 PureTech потужністю 180 к.с. та максимальним крутним моментом у 300 Нм. З ним кросовер забезпечує прискорення від 0 до 100 км/год за 9,1 секунди. В парі з ним працює традиційна гідромеханічна АКПП Aisin. Ціни на машину починаються з позначки у 1 503 000 гривень.

Peugeot 5008 в Україні: ціни, фішки і що змінилося у новому кросовері

Нагадаємо, раніше в Україні стартували продажі оновленого пікапа Peugeot Landtrek. Автомобіль отримав модернізований салон та більш потужний силовий агрегат – турбодизель MultiJet 200, а також систему повного приводу з кількома режимами руху.

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