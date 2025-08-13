ua en ru
Первый электромобиль: как выбрать и не выбросить деньги на ветер

Среда 13 августа 2025 18:00
Первый электромобиль: как выбрать и не выбросить деньги на ветер Фото: выбор электромобиля требует особого подхода - независимо от того, новый он или подержанный (gettyimage.com)
Автор: Игорь Широкун

Статистика развитых стран свидетельствует, что до половины пользователей электромобилей следующей после "электрички" машиной выбирает... авто с ДВС. Значит, для своих условий они выбрали не тот электромобиль. А как не ошибиться при выборе?

Об основных условиях выбора электромобиля читайте в материале РБК-Украина.

Какой электромобиль выбрать

Прежде всего учтите, что заправлять электромобиль будет дешевле, чем бензиновый, только если делать это дома, от собственной зарядной станции, а не на "зарядке" на улице или АЗС.

Но даже дома это не будет совсем дешево, если при нынешних тарифах брать из сети каждую ночь по 40 - 80 кВт*ч (емкость батарей распространенных в Украине электромобилей). Прибавьте сюда стоимость новой (или используемой) батареи, которую нужно будет менять примерно через 8 лет службы автомобиля.

Во-вторых, в среднем пробег современного нового электромобиля от подзарядки до подзарядки - порядка 300 - 500 км в городских условиях. На трассе расход энергии больше, а автономность еще меньше.

Поэтому имейте в виду, что для свободных поездок на дальнее расстояние (более 250 - 300 км) надо либо покупать электромобиль высшего ценового сегмента, либо иметь запасную машину с бензиновым или дизельным мотором. Практически обязательное условие - иметь дома розетку вблизи места парковки, а в идеале - более-менее скоростное зарядное устройство.

Наконец, знайте, что батарея заряжается в разы дольше, чем заправляется бак топливного авто. Но тут многое зависит от класса зарядного устройства, к которому подъехал ваш электромобиль.

В стране на трассах и в городах есть много "зарядок", которые могут закачать в аккумулятор энергии на 100 - 200 км пробега за 20 - 30 минут. При том от бытовой домашней розетки аккумулятор заряжается на 100 %, грубо говоря, за ночь.

Обобщая, скажем, что в первую очередь электромобиль - это городской транспорт. Который от каждого владельца требует привязки к домашнему (офисному) зарядному устройству. Либо надо выбирать модель с реальной автономностью на трассе порядка 400 - 600 км; таких достаточно, но они заметно дороже массовых моделей.

Если названные выше условия вас устраивают, вам осталось решить, какой электромобиль выбирать - новый или подержанный. С новыми проще - направляетесь в автосалон дилера, официального или серого (несколько специфические машины с китайского рынка).

А что касается подержанных электромобилей, придется погрузиться в технические подробности, в частности, прочитав следующие несколько абзацев.

Первый электромобиль: как выбрать и не выбросить деньги на ветерФото: зарядка электромобиля дома (unsplash.com)

Происхождение и история машины

Большинство подержанных электромобилей, попадающих в Украину, имеют повреждения - были в ДТП или затоплены. Поэтому перед покупкой важно тщательно изучить их историю и состояние.

Если авто было в аварии:

- Геометрия кузова. Проверьте на стенде схождения-развала, правильно ли восстановлены силовые элементы кузова. Нарушенные углы положения колес выдадут небрежную работу мастеров.

- Антикоррозийная защита после ремонта. Часто мастера кузовного ремонта игнорируют этот момент. Оценить его сложно, но можно попросить фото ремонта или справку с авторитетной СТО.

- Качество покраски. От того, насколько хорошо подготовлена поверхность и нанесено лакокрасочное покрытие, зависит долговечность и защита металла.

Если авто было затоплено

- Электроборудование под угрозой. Вода могла повредить как силовую, так и низковольтную (12В) проводку. Особенно уязвимы разъемы, блоки реле, предохранители и электронные модули - и часто на них можно увидеть следы воды. Попробуйте выяснить, как именно восстанавливали электросистему, сушили и чистили блоки или полностью заменяли их.

- Коррозия - скрытая опасность. Если закрытые полости машины не были просушены, в них останется влага, которая станет провокатором коррозии кузова.

Батарея

Самый важный вопрос при покупке электромобиля - состояние тяговой батареи. Ее замена может стоить от 6000 до 9000 долларов, что приближается к стоимости самого авто.

Литий-ионные аккумуляторы со временем теряют емкость из-за:

  • возраста и количества циклов зарядки,
  • температурных условий,
  • частого использования скоростных зарядок.

В некоторых авто, например Nissan Leaf, остаток ресурса видно на панели приборов. Также существуют смартфонные приложения для диагностики батареи, но учитывайте, что дельцы умеют фальсифицировать эти данные, как и показания одометра.

Типичные электромобили на роль первой "электрички"

Первый электромобиль: как выбрать и не выбросить деньги на ветерФото: зарядка электромобиля Volkswagen ID.3 на зарядной станции (wikipedia.org)

Volkswagen ID.3

Модель классического европейского бренда по праву принадлежит к группе самых доступных электромобилей - но только если говорить об экземплярах из Китая. Попросту говоря, это настоящий Volkswagen, который стоит так дешево благодаря сугубо китайским тонкостям ценообразования. В принципе, есть экземпляры из Европы, но они заметно дороже.

Первый электромобиль: как выбрать и не выбросить деньги на ветерФото: электромобиль Volkswagen e-Golf (wikipedia.org)

Volkswagen e-Golf

Существуют в подержанном виде - в основном восстановленные после аварий за океаном, но на рынке есть и небитые "европейцы" в отличном состоянии. Очень интересный вариант: эталонный автомобиль "Гольф" свежей седьмой генерации, плюс все преимущества электропривода.

Есть машины двух вариантов - с батареями на 24 кВт⋅ч (заявленный запас хода 190 км) и на 35 кВт⋅ч (заявляется 300 км пробега). Конструкторы не ограничивали расход энергии на ускорение, поэтому машина довольно динамична: 10,4 с до 100 км/ч.

Первый электромобиль: как выбрать и не выбросить деньги на ветерФото: электромобиль MG4 EV (mgmotor.com.ua)

MG4 EV

Одна из самых интересных моделей в электрической линейке англо-китайского бренда. Ее особый плюс (после запаса хода в 435 км, конечно) - она имеет задний привод. А значит, ею можно управлять по-спортивному, как легендарными классическими родстерами MG.

До 100 км/ч машина разгоняется весьма энергично - за 7,7 - 7,9 секунд. Есть щедрый комплект электронных помощников, и выбор между двумя двигателями: на 204 или 170 "лошадок". Нюанс: более мощный агрегат обеспечивает худшую динамику, но при том - больший пробег без подзарядки (ибо обладает большей батареей).

Первый электромобиль: как выбрать и не выбросить деньги на ветерФото: электромобиль Nissan Leaf II (wikipedia.org)

Nissan Leaf II

Leaf второго поколения унаследовал все лучшие качества первопроходца: доступность, простоту, надежность, вместительность удобного кузова. Машина продавалась в Украине и через официальную дилерскую сеть, и подержанная на авторынках.

"Официальные" машины имеют батарею на 40 кВт⋅ч (389 км в городе и 270 км в смешанном цикле), "европейские" в исполнении Leaf e+ укомплектованы батареей в 62 кВт⋅ч, соответственно имея больший пробег от зарядки до зарядки. "Лифы" катаются по Украине уже около 10 лет, поэтому их хорошо знают на СТО и не боятся ремонтировать даже батарею.

Первый электромобиль: как выбрать и не выбросить деньги на ветерФото: электромобиль Honda e:NS1 (hondanews.com)

Honda e:NS1 и Honda e:NP1

Недорогие и почти одинаковые японский кроссоверы (новые 18 - 20 тыс. долларов), созданные и произведенные в Китае для китайского рынка. По габаритам довольно большие, имеют полноценный пятиместный салон. Небольшая цена объясняется китайским происхождением, а не, скажем, определенной технической или потребительской неполноценностью. Заявленный запас хода - 420 - 510 км

Первый электромобиль: как выбрать и не выбросить деньги на ветерФото: электромобиль Byd E3 (wikipedia.org)

Byd E3

Относительная редкость среди электромобилей - седан в доступном ценовом сегменте (новый продавали за 22 тыс. долларов). При том это продукт такого электромобильного авторитета как компания BYD Auto. Машина пятиместная и отличается изрядным багажником, а интерьер отделан добротными материалами в классическом стиле оформления. Фирменная литий-ионная батарея большой емкости позволяет реализовать все потенциальные возможности мощного электродвигателя - запас хода 400 км.

Вывод

Акцентируем на том, что выбор электромобиля, даже нового - процесс очень специфический. Поэтому по возможности сдерживайте эмоции и принимайте решение взвешенно. И очень желательно привлечь к выбору знающего человека - опытного пользователя подобным авто или технического эксперта.

При подготовке публикации были использованы материалы изданий Autogeek, Autocar и S&P Global Mobility.

