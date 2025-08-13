ua en ru
Перший електромобіль: як обрати і не викинути гроші на вітер

Середа 13 серпня 2025 18:00
Перший електромобіль: як обрати і не викинути гроші на вітер Фото: вибір електромобіля потребує особливого підходу - незалежно від того, новий він чи вживаний (gettyimage.com)
Автор: Ігор Широкун

Статистика розвинених країн свідчить, що до половини користувачів електромобілів наступною після "електрички" машиною обирає… авто з ДВЗ. Значить, для своїх умов вони обрали не той електромобіль. А як не помилитись при виборі?

Про основні критерії вибору електромобіля читайте в матеріалі РБК-Україна.

Який електромобіль вам обрати

Перш за все врахуйте, що заправляти електромобіль буде дешевше, ніж бензиновий, тільки якщо робити це вдома, від власної зарядної станції, а не на "зарядці" на вулиці або АЗС.

Але навіть вдома це не буде геть дешево, якщо за нинішніх тарифів брати з мережі щоночі по 40 – 80 кВт*год (ємність батарей поширених в Україні електромобілів). Додайте сюди вартість нової (або вжваної) батареї, яку потрібно буде міняти приблизно за 8 років служби автомобіля.

По-друге, в середньому пробіг сучасного нового електромобіля від підзарядки до підзарядки - порядку 300 - 500 км в міських умовах. На трасі витрата енергії більша, автономність ще менше.

Тому майте на увазі, що для вільних поїздок на далеку відстань (понад 250 - 300 км) треба або купувати електромобіль вищого цінового сегменту, або мати запасну машину з бензиновим чи дизельним мотором. Практично обов’язкова умова - мати вдома розетку поблизу місця паркування, а в ідеалі - більш-менш швидкісний зарядний пристрій.

Нарешті, знайте, що батарея заряджається в рази довше, ніж заправляється бак паливного авто. Але тут багато залежить від класу зарядного пристрою, до якого під’їхав ваш електромобиль.

В країні на трасах і у містах є багато "зарядок", які можуть закачати в акумулятор енергії на 100 - 200 км пробігу за 20 - 30 хвилин. При тому від побутової домашньої розетки акумулятор заряджається на 100 %, грубо кажучи, за ніч.

Узагальнюючи, скажемо, що в першу чергу електромобіль - це міський транспорт. Який від кожного власника потребує прив’язки до домашнього (офісного) зарядного пристрою. Або треба обирати модель з реальною автономністю на трасі порядку 400 - 600 км; таких достатньо, але вони помітно дорожче масових моделей.

Якщо названі вище умови вас влаштовують, вам залишилось вирішити, який електромобіль обирати - новий чи вживаний. З новими простіше - прямуєте до автосалону дилера, офіційного чи сірого (дещо специфічні машини з китайського ринку).

А щодо вживаних електромобілів, доведеться зануритись у технічні подробиці, зокрема, прочитавши наступні кілька абзаців.

Перший електромобіль: як обрати і не викинути гроші на вітерФото: зарядка електромобіля удома (unsplash.com)

Походження та історія машини

Більшість вживаних електромобілів, що потрапляють до України, мають пошкодження - були в ДТП або затоплені. Тому перед покупкою важливо ретельно вивчити їхню історію.

Якщо авто було в аварії:

- Геометрія кузова. Перевірте на стенді сходження-розвал, чи правильно відновлено силові елементи кузова. Порушені кути положення коліс викажуть недбалу роботу майстрів.

- Антикорозійний захист після ремонту. Часто майстри кузовного ремонту ігнорують цей момент. Оцінити його складно, але можна попросити фото ремонту або довідку з авторитетної СТО.

- Якість фарбування. Від того, наскільки добре підготовлена поверхня та нанесено лакофарбове покриття, залежить довговічність та захист металу.

Якщо авто було затоплене

- Електрика під загрозою. Вода могла пошкодити як силову, так і низьковольтну (12В) проводку. Особливо вразливі роз’єми, блоки реле, запобіжники та електронні модулі - і часто на них можна побачити сліди води. Спробуйте з’ясувати, як саме відновлювали електросистему, чи сушили та чистили блоки, чи повністю замінювали їх.

- Корозія - прихована небезпека. Якщо закриті порожнини машини не були просушені, в них залишиться волога, яка стане провокатором корозії кузова.

Батарея

Найважливіше питання при купівлі електромобіля - стан тягової батареї. Її заміна може коштувати від 6000 до 9000 доларів, що наближається до вартості самого авто.

Літій-іонні акумулятори з часом втрачають ємність через:

  • вік та кількість циклів зарядки,
  • температурні умови,
  • часте використання швидкісних зарядок.

У деяких авто, як-от Nissan Leaf, залишок ресурсу видно на панелі приладів. Також існують смартфонні додатки для діагностики батареї, але зважайте, що ділки вміють фальсифікувати ці дані, як і показання одометра.

Типові електромобілі на роль першої "електрички"

Перший електромобіль: як обрати і не викинути гроші на вітерФото: зарядка електромобіля Volkswagen ID.3 на зарядній станції (wikipedia.org)

Volkswagen ID.3

Модель класичного європейського бренду по праву належить до групи найдоступніших електромобілів - але тільки якщо говорити про екземпляри з Китаю. Просто кажучи, це справжній Volkswagen, який коштує так дешево завдяки суто китайським тонкощам ціноутворення. В принципі, є екземпляри з Європи, але вони помітно дорожчі.

Перший електромобіль: як обрати і не викинути гроші на вітерФото: електромобіль Volkswagen e-Golf (wikipedia.org)

Volkswagen e-Golf

Існують у вживаному вигляді - здебільшого відновлені після аварій за океаном, але на ринку є і небиті "європейці" у чудовому стані. Дуже цікавий варіант: еталонний автомобіль "Гольф" свіжої сьомої генерації, плюс усі переваги електроприводу.

Є машини двох варіантів - з батареями на 24 кВт⋅год (заявлений запас ходу 190 км) і на 35 кВт⋅год (заявляється 300 км пробігу). Конструктори не обмежували витрати енергії на прискорення, тому машина доволі динамічна: 10,4 с до 100 км/год.

Перший електромобіль: як обрати і не викинути гроші на вітерФото: електромобіль MG4 EV (mgmotor.com.ua)

MG4 EV

Одна з найцікавіших моделей в електричній лінійці англо-китайського бренду. Її особливий плюс (після запасу ходу у 435 км, звісно) - вона має задній привід. А значить, нею можна керувати по-спортивному, як легендарними класичними родстерами MG.

До 100 км/год машина розганяється вельми енергійно – за 7,7 – 7,9 секунд. Є щедрий комплект електронних помічників, і вибір між двома двигунами: на 204 або 170 "конячок". Нюанс: більш потужний агрегат забезпечує гіршу динаміку, але при тому – більший пробіг без підзарядки (бо має більшу батареєю).

Перший електромобіль: як обрати і не викинути гроші на вітерФото: електромобіль Nissan Leaf II (wikipedia.org)

Nissan Leaf II

Leaf другого покоління успадкував всі найкращі якості першопрохідника: доступність, простоту, надійність, місткість зручного кузова. Машина продавалась в Україні і через офіційну дилерську мережу, і вживана на авторинках.

"Офіційні" машини мають батарею на 40 кВт⋅год (389 км у місті та 270 км у змішаному циклі), "європейські" у виконанні Leaf e+ укомплектовані батареєю у 62 кВт⋅год, відповідно маючи більший пробіг від зарядки до зарядки. “Ліфи” катаються Україною уже близько 10 років, то їх добре знають на СТО і не бояться ремонтувати навіть батарею.

Перший електромобіль: як обрати і не викинути гроші на вітерФото: електромобіль Honda e:NS1 (hondanews.com)

Honda e:NS1 та Honda e:NP1

Недорогі і майже однакові японський кросовери (нові 18 – 20 тис. доларів), створені і вироблені у Китаї для китайського ринку. За габаритами доволі великі, мають повноцінний п’ятимісний салон. Невелика ціна пояснюється китайським походженням, а не, скажімо, певною технічною чи споживацькою неповноцінністю. Заявлений запас ходу - 420 - 510 км

Перший електромобіль: як обрати і не викинути гроші на вітерФото: електромобіль Byd E3 (wikipedia.org)

Byd E3

Відносна рідкість серед електромобілів – седан у доступному ціновому сегменті (новий продавали за 22 тис. доларів). При тому це продукт такого електромобільного авторитета як компанія BYD Auto. Машина п’ятимісна і відрізняється неабияким багажником, а інтер’єр оздоблено добротними матеріалами у класичному стилі оформлення. Фірмова літій-іонна батарея великої ємності дозволяє реалізувати усі потенційні можливості потужного електродвигуна - запас ходу 400 км.

Висновок

Акцентуємо на тому, що вибір електромобіля, навіть нового - процес дуже специфічний. Тому за можливості стримуйте емоції і приймайте рішення виважено. І дуже бажано залучити до вибору обізнану людину – досвідченого користувача подібним авто чи технічного експерта.

Раніше в нашій публікації ми розповідали водіям, які автомобільні фари краще світять та чому.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

При підготовці публікації були використані матеріали видань Autogeek, Autocar та S&P Global Mobility.

