Первый электромобиль в истории: Bentley представил эффектный седан с тремя креслами

Bentley представила концепт своего первого электромобиля под названием Exp 15. Известно, что новинка не предназначена для производства и продажи, и лишь дает намеки на дизайн будущих Bentley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что Exp 15 - это дизайнерское видение Bentley будущего, являющееся чем-то средним между седаном, кроссовером и купе. Сама марка называет шоу-кар "поднятым седаном".

Особенности внешности

У Exp 15 вертикальная передняя оптика, резной капот и сильно наклоненные передние стойки, переходящие в покатую чёрную крышу. Задняя часть кажется менее смелой, если не считать диффузор и два активных спойлера на крыше.

По размеру концепт, вероятно, уступает 5,3-метровому Flying Spur: в Bentley упомянули, что длина Exp 15 около пяти метров.

Дверей у электромобиля всего три: одна со стороны водителя и две со стороны пассажира. При этом переднего пассажирского сиденья нет. Место отдано под интерактив: там можно закрепить чемоданы, или передвинуть туда заднее кресло. У последнего также можно откинуть спинку, превратив его в место для отдыха.

Что интересного в салоне

Спереди в салоне установлена система Wing Gesture с тремя дисплеями, которые могут работать как единый экран. Их также можно полностью отключить, обнажив деревянную отделку.

В Bentley считают, что люди устали от повсеместной цифровизации, а потому предусмотрели такую опцию. Физические клавиши также в наличии, в том числе на консоли между задними креслами, в которую также встроили мини-дисплей, лампу и холодильник.

Подробностей о силовой установке Exp 15 в Bentley не раскрыли. Однако отмечалось, что электромобиль задуман как полноприводный с большим запасом хода и быстрой зарядкой.