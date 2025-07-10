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Первый электромобиль в истории: Bentley представил эффектный седан с тремя креслами

Четверг 10 июля 2025 15:30
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Первый электромобиль в истории: Bentley представил эффектный седан с тремя креслами Фото: Bentley представил эффектный седан с тремя креслами (bentleymedia.com)
Автор: Константин Широкун

Bentley представила концепт своего первого электромобиля под названием Exp 15. Известно, что новинка не предназначена для производства и продажи, и лишь дает намеки на дизайн будущих Bentley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что Exp 15 - это дизайнерское видение Bentley будущего, являющееся чем-то средним между седаном, кроссовером и купе. Сама марка называет шоу-кар "поднятым седаном".

Особенности внешности

У Exp 15 вертикальная передняя оптика, резной капот и сильно наклоненные передние стойки, переходящие в покатую чёрную крышу. Задняя часть кажется менее смелой, если не считать диффузор и два активных спойлера на крыше.

По размеру концепт, вероятно, уступает 5,3-метровому Flying Spur: в Bentley упомянули, что длина Exp 15 около пяти метров.

Дверей у электромобиля всего три: одна со стороны водителя и две со стороны пассажира. При этом переднего пассажирского сиденья нет. Место отдано под интерактив: там можно закрепить чемоданы, или передвинуть туда заднее кресло. У последнего также можно откинуть спинку, превратив его в место для отдыха.

Первый электромобиль в истории: Bentley представил эффектный седан с тремя креслами

Что интересного в салоне

Спереди в салоне установлена система Wing Gesture с тремя дисплеями, которые могут работать как единый экран. Их также можно полностью отключить, обнажив деревянную отделку.

В Bentley считают, что люди устали от повсеместной цифровизации, а потому предусмотрели такую опцию. Физические клавиши также в наличии, в том числе на консоли между задними креслами, в которую также встроили мини-дисплей, лампу и холодильник.

Первый электромобиль в истории: Bentley представил эффектный седан с тремя креслами

Подробностей о силовой установке Exp 15 в Bentley не раскрыли. Однако отмечалось, что электромобиль задуман как полноприводный с большим запасом хода и быстрой зарядкой.

Первый электромобиль в истории: Bentley представил эффектный седан с тремя креслами

Напомним, ранее компания Bentley и ателье Mulliner показали новую версию лимитированного купе Batur. Она получила название The Black Rose и распечатанные на 3D-принтере декоративные элементы из 18-каратного розового золота общим весом 210 граммов.

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