Перший електромобіль в історії: Bentley представив ефектиний седан з трьома кріслами

Bentley представила концепт свого першого електромобіля під назвою Exp 15. Відомо, що новинка не призначена для виробництва та продажу, і лише дає натяки на дизайн майбутніх Bentley.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що Exp 15 – це дизайнерське бачення Bentley майбутнього, що є чимось середнім між седаном, кросовером і купе. Сама марка називає шоу-кар "піднятим седаном".

Особливості зовнішності

У Exp 15 вертикальна передня оптика, різьблений капот і сильно нахилені передні стійки, що переходять у похилий чорний дах. Задня частина здається менш сміливою, якщо не брати до уваги дифузор і два активні спойлери на даху.

За розміром концепт, ймовірно, поступається 5,3-метровому Flying Spur: у Bentley згадали, що довжина Exp 15 близько п'яти метрів.

Дверей у електромобіля лише три: одна з боку водія та дві з боку пасажира. При цьому переднього пасажирського сидіння немає. Місце віддано під інтерактив: там можна закріпити валізи, або пересунути туди заднє крісло. У останнього також можна відкинути спинку, перетворивши його на місце для відпочинку.

Що цікавого в салоні

Спереду в салоні встановлена ​​система Wing Gesture із трьома дисплеями, які можуть працювати як єдиний екран. Їх також можна повністю відключити, оголивши дерев'яне оздоблення.

У Bentley вважають, що люди втомилися від повсюдної цифровізації, а тому передбачили таку опцію. Фізичні клавіші також в наявності, у тому числі на консолі між задніми кріслами, в яку також вбудували міні-дисплей, лампу та холодильник.

Подробиць про силову установку Exp 15 у Bentley не розкрили. Однак зазначалося, що електромобіль задуманий як повнопривідний з великим запасом ходу та швидкою зарядкою.