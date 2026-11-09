Первые неприятности холодов: что будет с авто в мороз и что с этим делать

Длительный теплый сезон расслабляет автомобилистов, потому что летом даже потрепанная машина работает без проблем. Но холод мгновенно проявляет все слабые места машины и делает это беспощадно. Так что даже владельцу нового авто стоит потратить немного времени на подготовку к первому морозу.

Читайте также: Вот почему автопрофи всегда ездят медленно в мороз .

О том, какие сюрпризы ждут водителя неподготовленной машины в первые морозные дни, читайте в материале РБК-Украина .

Главное

Даже в новом авто есть несколько мелочей, которые следует проверить накануне первых морозов.

есть несколько мелочей, которые следует проверить накануне первых морозов. От утренней "забастовки" мотора и вплоть до аварийной остановки вдали от дома – такие сюрпризы готовит водителю мороз.

и вплоть до аварийной остановки вдали от дома – такие сюрпризы готовит водителю мороз. Если вернуть авто к абсолютной исправности невозможно, достаточно исправить только самые важные проблемы.

Фото: иней снаружи лучше убирать отопителем, инея изнутри стекла можно избежать совсем (freepic.com)

Особо говорить с автомобилистами именно о морозе приходится потому, что отрицательная температура оказывает существенное влияние на свойства материалов, из которых сделан автомобиль - и также предметы, которые в нем в морозы находятся.

Конечно, современная машина рассчитана и на морозы, и на сильные морозы. Но, во-первых, у подержанных машин на этот счет есть определенные отклонения. А во-вторых, владелец и жизнь в целом немалым образом машину меняют, что влияет также и на ее морозостойкость.

Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что с машиной в преддверии морозов очень желательно кое-что сделать.

Убрать все жидкое

Это касается буквального каждого водителя, даже того, чья машина живет в теплом гараже: нужно убедиться, что в салоне, под капотом и в багажнике не осталось ничего жидкого и сугубо летнего:

Жидкость в бачке омывателя стекла. Водителя ожидают немалые хлопоты, если она замерзнет. В худшем случае может сгореть насос омывателя;

стекла. Водителя ожидают немалые хлопоты, если она замерзнет. В худшем случае может сгореть насос омывателя; Вода и другие напитки, особенно в стеклянной таре. Последствия потопа в салоне или багажнике устранить в холодное время года очень непросто;

особенно в стеклянной таре. Последствия потопа в салоне или багажнике устранить в холодное время года очень непросто; Кофе в бумажных стаканчиках . Пассажиры часто оставляют недопитый кофе в подстаканниках, поэтому следует особо отметить такую опасность. Разрушенный льдом стаканчик может залить жидкостью какие-либо кнопки или переключатели, что приведет к ремонту;

. Пассажиры часто оставляют недопитый кофе в подстаканниках, поэтому следует особо отметить такую опасность. Разрушенный льдом стаканчик может залить жидкостью какие-либо кнопки или переключатели, что приведет к ремонту; Антифриз в двигателе . Может случиться, что во время ремонта летом мастера заправили радиатор водой или развели охлаждающую жидкость до мизерной консистенции. Обычно такие решения являются временными и согласовываются с владельцем, поэтому вспоминайте, не было ли такого с вашим авто.

Высушить салон

В морозную погоду чрезмерная влажность воздуха в салоне будет создавать как минимум неудобства , а то и угрозу безопасности движения . Оседая на холодных окнах, микрокапли воды создают непрозрачный "экран" на лобовом стекле.

И бороться с этим запотеванием зимой не всегда помогает даже кондиционер. А в морозную погоду запотевание превращается в иней, который нужно будет каждый раз или сдирать с окон, или ждать, пока его расплавит отопитель.

Откуда в машине влага? Пропитанные водой коврики, мокрая салфетка для протирания стекла, зонтик, куртка, забытая в багажнике после дождя - все источники чрезмерного увлажнения.

Дополнительные причины мокрых окон и плесени на обивке - забитый салонный фильтр и неисправности в климатической установке. Которая, например, не подает в салон свежий воздух с улицы, оставаясь все время в режиме рециркуляции.

Следовательно, нужно убедиться в чистоте фильтра и корректной работе системы вентиляции и отопления.

Чтобы попасть в салон

Распространенная проблема первых морозных дней - водитель не может попасть в собственное авто. Виновны вчерашний дождь или туман, которые сильно смочили резиновые уплотнители двери и крышки багажника.

Ночной мороз прочно скрепляет резину с металлом кузова, и… Упорные попытки водителя и пассажиров открыть дверь заканчиваются сломанной ручкой или порванным уплотнителем.

Поэтому очень полезно перед похолоданием обработать резинки двери специальным силиконовым спреем. Вместо которого, кстати, можно использовать обычное мыло. Тем самым "антильдом" следует обработать замок и шарниры лючка бензобака.

Евгений Муджири, автоэксперт и основатель электромобильного проекта Autogeek, раскрывает особые нюансы первых морозных дней.

"Большинство стандартных советов сводятся к замене шин и заливке зимнего омывателя, но на практике утренние проблемы начинаются с мелочей, о которых мало кто задумывается заранее. Например, частая поломка первых морозов - предохранитель или моторчик стеклоочистителей."

"Многие современные авто имеют авторежим датчика дождя. - напоминает автоэксперт. - Если вы оставили его активным с вечера, а утром запустили двигатель, дворники попытаются совершить взмах по стеклу, к которому они намертво примерзли за ночь.

То же касается камер и радаров систем активной безопасности (контроля полосы, адаптивного круиза): запотевшие или покрытые корочкой льда датчики могут выдавать ошибки на панели или внезапно некорректно срабатывать в пути."

Тормоза готовы к сюрпризам

В мокрые осенние и зимние дни, когда можно каждую ночь ожидать морозов, бывалые водители с осторожностью относятся к пользованию стояночным тормозом. Риск в том, что мокрый ручник может примерзнуть и машина не сможет сдвинуться с места.

Точнее, примерзают мокрые тормозные колодки - к дискам или барабанам. Поэтому нельзя оставлять их в мокром состоянии заторможенными.

Чтобы избежать примерзания, можно просушить колесные механизмы ручника, притормаживая им на ходу последние десятки метров перед парковкой.

Более радикальный способ - во влажные дни с угрозой морозов удерживать машину на парковке не стояночным тормозом, а трансмиссией, включив первую или заднюю передачу.

Если трансмиссия этого не позволяет (некоторые из роботов), можно воспользоваться внешним упором под колеса.

Фото: если немолодую машину не подготовить с осени, в морозы стоит ждать отказов в дороге (freepic.com)

Чтобы авто не подвело в пути

Сказанное выше касается по большей части любого автомобиля независимо от его возраста, но есть несколько связанных с морозами нюансов, присущих только пожилым машинам.

В частности, бывалые владельцы таких авто в первые морозные дни начинают свои поездки с того, что заглядывают под машину. Ведь есть большая вероятность увидеть в такой ситуации небольшие пятнышки выбежавших из узлов и агрегатов технических жидкостей.

Дело в том, что эластичные материалы, из которых сделаны уплотнители автомобильных систем (резина, гибкие пластики, герметики), на морозе становятся более жесткими и хрупкими. Тем более это касается немолодых машин , где детали и без того потеряли эластичность от времени.

И самые "уставшие" из этих деталей покажут себя уже в первый мороз: ночью вдруг спустит колесо, откроется протечка антифриза или тормозной жидкости. Предотвратить такие неприятности можно, постоянно поддерживая важные системы машины в хорошем состоянии.

В течение летнего сезона нужно не просто доливать жидкости до уровня, а тут же устранять причину их потери, заменяя изношенные детали.

Читайте также: Давление в шинах зимой: как проверять, чтобы не испортить резину

Электромобили и гибриды

Машины, имеющие тот или иной электрический привод, нуждаются в преддверии зимы особенно внимания. Евгений Муджири, автоэксперт и основатель электромобильного проекта Autogeek приводит следующие рекомендации.

"Первые морозы требуют от владельцев батарейных машин изменения тактики подзарядки:

Заряжайтесь сразу после поездки . Пока батарея теплая от движения, она примет ток максимально быстро. Если поставить холодную машину на зарядку утром, авто потратит первые десятки минут и киловатты только на предварительный подогрев ячеек батареи.

. Пока батарея теплая от движения, она примет ток максимально быстро. Если поставить холодную машину на зарядку утром, авто потратит первые десятки минут и киловатты только на предварительный подогрев ячеек батареи. Используйте климатический таймер . Прогревайте салон еще от розетки перед выездом: это сэкономит до 15-20% запаса хода в дороге и обеспечит идеальную прозрачность стекла без царапания скребком.

. Прогревайте салон еще от розетки перед выездом: это сэкономит до 15-20% запаса хода в дороге и обеспечит идеальную прозрачность стекла без царапания скребком. Аккуратно с рекуперацией. На холодной батарее рекуперация ограничена системой BMS, поэтому замедление при сбросе газа может ощущаться совсем иначе, чем летом. Тормозной путь изменится, и к этому нужно быть готовым с первых метров.

Зимние шины - на своем месте

У бережного водителя на начало ноября на авто уже должны стоять зимние шины. Ведь в конце осени даже при нынешнем мягком климате в Украине можно ожидать и снегопадов, и морозов , и соответственно гололеда или гололедицы.

Автоэксперт Евгений Муджири напоминает об особенностях пневматических шин, которые неопытные водители обычно не принимают во внимание:

"Какие бы шины не стояли на авто, физика газов неумолима: при падении температуры воздух сжимается. Снижение температуры окружающей среды примерно на каждые 10 градусов приводит к потере давления в колесах на 0,1-0,2 бар.

Если вы последний раз качали колеса в теплый октябрьский день, то с первым утренним морозцем давление в колесах автоматически упадет на 0.3-0.4 бар ниже нормы."

"Это не просто увеличивает расход топлива или энергии, - акцентирует Евгений Муджири, - спущенная резина ухудшает управляемость на скользкой дороге и увеличивает риск повредить диск на первой же яме. Проверьте давление именно утром "на холодную", а не через полчаса езды."

Аккумулятор - пусть старый, но заряженный

Еще одна важная составляющая готовности машины к морозам - исправный и полностью заряженный аккумулятор. Нюанс в том, что мороз существенно ухудшает условия запуска двигателя сразу по нескольким направлениям:

ухудшение условий смесеобразования в цилиндрах;

ухудшение условий для образования искры (бензиновые моторы);

увеличение усилия для проворачивания двигателя стартером;

ухудшение отдачи мощности аккумулятором.

Последнее из перечисленных обстоятельств - ключевое, поскольку для нейтрализации трех первых проблем стартер должен вращать двигатель с достаточно высокими оборотами .

А ослабленной морозом батарее делать это тяжело, тем более когда она полуразряжена. И при этом неполный заряд зимой - типичное состояние АКБ во многих машинах, эксплуатируемых в городском режиме.

Поэтому в преддверии холодов важно полностью зарядить батарею, а лучше показать ее автоэлектрику, который обслужит ее по полной программе.

Как ни странно, состояние небольшой 12-вольтной батареи важно и для машин с электрическим приводом. Евгений Муджири, автоэксперт и основатель электромобильного проекта Autogeek, раскрывает следующие батарейные секреты:

"Владельцы электрифицированного транспорта во время первых морозов часто переживают за падение запаса хода (что естественно, ведь на обогрев салона и термостабилизацию аккумулятора идет ощутимая доля киловатт-часов).

Однако главная неожиданная опасность кроется не в большой батарее, а в обычном маленьком 12-м".

"В большинстве электрокаров и гибридов, - продолжает автоэксперт Евгений Муджири, - именно классическая батарея 12V запускает бортовой компьютер и запирает реле высоковольтной системы. Если она подсела от возраста или холода, вы не сможете перевести авто в режим "Ready", даже имея 100% заряд.

В заключение

Чем старше автомобиль, тем больше нужна ему подготовка к морозам. Хотя мы бы советовали в ближайшие дни уделить немного внимания машине, даже если она совсем молодая.

Ведь главный смысл вышеперечисленных хлопот в том, что лучше прибегнуть к ним сейчас, в более комфортных условиях - дома, в гараже или на СТО. В противном случае потом придется решать проблемы с автомобилем в полевых условиях, в дороге, в мороз, под снегопадом, холодным дождем и т.д.