ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Перетяжка салона авто: сколько стоит в 2025 году и что нужно знать водителю

Понедельник 23 июня 2025 19:10
UA EN RU
Перетяжка салона авто: сколько стоит в 2025 году и что нужно знать водителю Фото: чаще всего перетяжку салона заказывают для изменения стиля или для обновления изношенных материалов (unsplash.com)
Автор: Ігор Широкун

Потребность перетянуть салон возникает даже на свежих автомобилях, и тогда выясняется вся непривычность и непонятность этой задачи. Что представляет собой процесс перетяжки и как его осуществить?

О том, с чего начать перетяжку салона и что для этого нужно, читайте в материале РБК-Украина.

Что это - перетяжка салона?

Когда говорят о перетяжке салона, подразумевают работу с мягкой отделкой интерьера. Речь идет о замене обивки сидений, дверных панелей и других частей салона. Иногда меняют отделку лишь отдельных элементов, например, сиденья или дверей, хотя это может повлиять на общую гармонию оформления.

Это серьезная работа, требующая финансовых затрат и времени. Следует найти квалифицированных специалистов, убедиться в их способности выполнить задачу, подобрать материалы соответствующего цвета и текстуры, согласовать стиль и в конце концов оставить авто для выполнения работ.

Зачем делать перетяжку салона

Причины могут быть как практические, так и эстетические - не всегда это острая необходимость, иногда просто хочется перемен. Многие водители ценят комфорт и стараются усилить приятную атмосферу в авто. Словом, причины бывают такие:

  • Внешний вид. Родная обивка потускнела, обвисла, загрязнилась, протерлась настолько, что уже неприятно находиться в салоне.
  • Случайное повреждение. Жвачка, пролитая жидкость, втертый шоколад, сигаретный ожог или разорванная ткань - часто есть смысл заменить обивку вместо чистки или ремонта.
  • Желание обновить вид. Новое цветовое решение и новые текстуры дарят свежие эмоции от поездок.
  • Больше практичности. Некоторые штатные материалы могут быть непрактичными - светлые ткани быстро пачкаются, тонкая обивка легко рвется, а кожзаменитель может создавать дискомфорт в жару.

Цена за перетяжку салона

Стоимость таких работ в основном определяется двумя главными факторами: выбором материала и объемом поверхностей, которые подлежат обтяжке.

Скажем, спинки сидений могут быть как пластиковыми, так и полностью мягкими, а дверные панели - с большими или меньшими тканевыми вставками. Добавляет стоимости сложность дизайна, в частности, комбинация материалов: ткань с алькантарой, кожа обычная плюс кожа с перфорацией.

В регионах цена на обновление обивки среднестатистического авто С-класса начинается от 10-15 тысяч гривен (с материалами).

Обычно речь идет об использовании специальных автомобильных тканей и базовый стандарт - перешивка сидений. Дверные карты часто оговариваются дополнительно, их даже могут сделать в качестве бонуса.

Перетяжка салона авто: сколько стоит в 2025 году и что нужно знать водителю

Фото: интерьер со сложной архитектурой панелей перешить гораздо дороже (unsplash.com)

Как сэкономить на перетяжке салона

Когда бюджет ограничен, можно заказать только перетяжку передних сидений. В таком случае цена стартует от 7-8 тысяч гривен, в зависимости от количества и стоимости выбранного материала.

Другой вариант - скомбинировать материалы высшего и низшего качества. То есть используя более дешевые материалы только там, где на них нет большой нагрузки: например, с тыльной стороны спинок сидений.

Но при этом не стоит выбирать совсем дешевые материалы. Выбирайте ткань, винилискожу, нитки пусть не очень модные и стильные, но износостойкие.

По максимальной цене ограничений почти нет. Некоторые ткани стоят 300 гривен за погонный метр, другие - 800 гривен, а алькантара может достигать 30-40 евро за метр. Также следует обращать внимание на качество ниток, точность кроя и профессионализм мастеров - и на этом тоже не стоит экономить.

Дополнительные советы

  • Критические повреждения. Если в обивке сидений появились дырки, поролон внутри начнет быстро портиться. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, лучше не медлить - следует либо перетянуть сиденья, либо временно воспользоваться чехлами.
  • Подушки безопасности. Во многих авто подушки безопасности расположены в спинках сидений. И швы обивки в этих местах должны быть специальными, чтобы не мешать срабатыванию аэрбегов - напомните об этом мастерам, которые будут перешивать ваш салон.
  • Тонкости эргономики. Выбирая новые материалы для обивки, стоит думать не только о внешнем виде, но и о функциональности. Например, слишком светлая ткань может создавать блики в стекле, которые отвлекают водителя во время движения.

Вывод

Несмотря на то, что такой вид работ как перетяжка салона не очень известен автомобилистам, особых проблем у владельца он не должен вызывать. Поскольку есть мастерские, которые занимаются этим профессионально.

Другое дело, что перед обращением в такую фирму стоит подумать еще раз. Не будет ли целесообразнее прибегнуть к альтернативным вариантам - добротным чехлам, локальному ремонту обивки или приобретению не новых, но хорошо сохранившихся сидений?

Также в наших публикациях недавно шла речь о том, как можно простыми методами улучшить салон своего авто.

Кроме того, недавно мы делились информацией об угрозах от езды без салонного фильтра воздуха.

А о том, как самостоятельно проверять тормоза автомобиля, мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы "Ингвар Инжиниринг" и "Звук і тюнінг".

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение
Новости
Киев и Лондон усиливают оборонное сотрудничество: Зеленский объявил ключевые приоритеты
Киев и Лондон усиливают оборонное сотрудничество: Зеленский объявил ключевые приоритеты
Аналитика
Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине