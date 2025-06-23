Перетяжка салону авто: скільки коштує у 2025 році і що треба знати водію

Потреба перетягнути салон виникає навіть на свіжих автомобілях, і тоді з’ясовується уся незвичність і незрозумілість цього завдання. Що являє собою процес перетяжки та як його здійснити?

Про те, з чого почати перетяжку салону і що для цього потрібно, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Що це - перетяжка салону?

Коли говорять про перетяжку салону, мають на увазі роботу з м’яким оздобленням інтер’єру. Йдеться про заміну оббивки сидінь, дверних панелей та інших частин салону. Іноді змінюють оздоблення лише окремих елементів, наприклад, сидіння чи дверей, хоча це може вплинути на загальну гармонію оформлення.

Це серйозна робота, що вимагає фінансових витрат і часу. Слід знайти кваліфікованих спеціалістів, переконатись у їхній спроможності виконати завдання, підібрати матеріали відповідного кольору та текстури, узгодити стиль і зрештою залишити авто для виконання робіт.

Навіщо робити перетяжку салону

Причини можуть бути як практичні, так і естетичні - не завжди це гостра потреба, інколи просто хочеться змін. Багато хто з водіїв цінує комфорт і намагається підсилити приємну атмосферу в авто. Одне слово, причини бувають такі:

Зовнішній вигляд. Рідна оббивка потьмяніла, обвисла, забруднилася, протерлася настільки, що вже неприємно перебувати в салоні.

Рідна оббивка потьмяніла, обвисла, забруднилася, протерлася настільки, що вже неприємно перебувати в салоні. Випадкове пошкодження . Жуйка, пролита рідина, втертий шоколад, сигаретний опік чи розірвана тканина - часто є сенс замінити оббивку замість чистити чи ремонтувати.

. Жуйка, пролита рідина, втертий шоколад, сигаретний опік чи розірвана тканина - часто є сенс замінити оббивку замість чистити чи ремонтувати. Бажання оновити вигляд . Нове кольорове рішення і нові текстури дарують свіжі емоції від поїздок.

. Нове кольорове рішення і нові текстури дарують свіжі емоції від поїздок. Більше практичність. Деякі штатні матеріали можуть бути непрактичними - світлі тканини швидко брудняться, тонка оббивка легко рветься, а шкірозамінник може створювати дискомфорт у спеку.

Ціна за перетяжку салону

Вартість таких робіт здебільшого визначається двома головними факторами: вибором матеріалу та обсягом поверхонь, які підлягають обтягуванню.

Скажімо, спинки сидінь можуть бути як пластиковими, так і повністю м’якими, а дверні панелі - з більшими або меншими тканинними вставками. Додає вартості складність дизайну, зокрема, комбінація матеріалів: тканина з алькантарою, шкіра звичайна плюс шкіра з перфорацією.

У регіонах ціна на оновлення оббивки середньостатистичного авто С-класу починається від 10-15 тисяч гривень (з матеріалами).

Зазвичай йдеться про використання спеціальних автомобільних тканин і базовий стандарт - перешивка сидінь. Дверні карти часто обговорюються додатково, їх навіть можуть зробити як бонус.

Фото: інтер'єр з складною архітектурою панелей перешити набагато дорожче (unsplash.com)

Як зекономити на перетяжці салону

Коли бюджет обмежений, можна замовити лише перетяжку передніх сидінь. У такому разі ціна стартує від 7-8 тисяч гривень, залежно від кількості і вартості обраного матеріалу.

Інший варіант - скомбінувати матеріали вищої та нижчої якості. Тобто використовуючи дешевші матеріали лише там, де на них немає великого навантаження: наприклад, з тильного боку спинок сидінь.

Але при тому не варто обирати геть дешеві матеріали. Обирайте тканину, вінілісшкіру, нитки хай не дуже модні і стильні, але зносостійкі.

Щодо максимальної ціни, обмежень майже немає. Деякі тканини коштують 300 гривень за погонний метр, інші - 800 гривень, а алькантара може сягати 30-40 євро за метр. Також слід звертати увагу на якість ниток, точність крою та професіоналізм майстрів - і на цьому теж не варто економити.

Додаткові поради

Критичні пошкодження. Якщо в оббивці сидінь з’явилися дірки, поролон усередині почне швидко псуватися. Щоб уникнути дорогого ремонту, краще не зволікати - слід або перетягнути сидіння, або тимчасово скористатися чохлами.

Якщо в оббивці сидінь з’явилися дірки, поролон усередині почне швидко псуватися. Щоб уникнути дорогого ремонту, краще не зволікати - слід або перетягнути сидіння, або тимчасово скористатися чохлами. Подушки безпеки. У багатьох авто подушки безпеки розташовані у спинках сидінь. І шви оббивки в цих місцях мають бути спеціальними, щоб не заважати спрацьовуванню аербегів - нагадайте про це майстрам, які перешиватимуть ваш салон.

У багатьох авто подушки безпеки розташовані у спинках сидінь. І шви оббивки в цих місцях мають бути спеціальними, щоб не заважати спрацьовуванню аербегів - нагадайте про це майстрам, які перешиватимуть ваш салон. Тонкощі ергономіки. Обираючи нові матеріали для оббивки, варто думати не лише про вигляд, а й про функціональність. Наприклад, надто світла тканина може створювати відблиски в склі, які відволікають водія під час руху.

Висновок

Попри те, що такий вид робіт як перетяжка салону маловідомий автомобілістам, особливих проблем у власника вона не повинна викликати. На щастя, є майстерні, які займаються цим професійно.

Інша справа, що перед зверненням в таку фірму варто подумати ще раз. Чи не буде доцільнішим вдатись до альтернативних варіантів - добротних чохлів, локального ремонту оббивки або придбання ненових, але добре збережених сидінь?