Парковка по-новому и льготы: для отдельной категории водителей готовят изменения

Фото: Кабмин готовит новый закон о парковке на местах для лиц с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабмин одобрил проект закона, который определяет, кто из водителей и каким образом может пользоваться парковочными местами для лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Так, новым законопроектом предлагается разрешить водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, пользоваться всеми преимуществами, предоставляемыми лицам с инвалидностью.

Для этого необходимо, чтобы на машине был установлен знак "Лицо с инвалидностью".

Интересно, что это касается не только самих лиц с инвалидностью, но и авто, принадлежащих предприятиям и организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты населения, и общественным объединениям лиц с инвалидностью.

Форма и способ установки знака на транспортном средстве определяются Кабмином.

Что должны иметь при себе водители

Также предлагается установить, что водители, которые управляют авто с соответствующими знаками, должны иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять в бумажной или электронной форме документы, подтверждающие инвалидность водителя или одного из пассажиров.

Бесплатная парковка

Также закон регламентирует, что количество мест, предназначенных для бесплатной парковки авто лиц с инвалидностью, должно составлять не менее 10 процентов общего количества мест, но не менее одного места.

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, кому можно пользоваться паркоместами для лиц с инвалидностью, и какой в противном случае грозит штраф.

