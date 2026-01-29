Парковка по-новому и льготы: для отдельной категории водителей готовят изменения

Так, новым законопроектом предлагается разрешить водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, пользоваться всеми преимуществами, предоставляемыми лицам с инвалидностью.

Для этого необходимо, чтобы на машине был установлен знак "Лицо с инвалидностью".

Интересно, что это касается не только самих лиц с инвалидностью, но и авто, принадлежащих предприятиям и организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты населения, и общественным объединениям лиц с инвалидностью.

Форма и способ установки знака на транспортном средстве определяются Кабмином.

Что должны иметь при себе водители

Также предлагается установить, что водители, которые управляют авто с соответствующими знаками, должны иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять в бумажной или электронной форме документы, подтверждающие инвалидность водителя или одного из пассажиров.

Бесплатная парковка

Также закон регламентирует, что количество мест, предназначенных для бесплатной парковки авто лиц с инвалидностью, должно составлять не менее 10 процентов общего количества мест, но не менее одного места.