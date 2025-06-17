Opel представил свой первый полноприводный электромобиль: раскрыты все характеристики

Такой Opel Grandland отличается и внешне, и технически. Главное новшество - добавление вспомогательного заднего двигателя (112 л.с.), однако он задействован не во всех режимах. Также изменились бамперы и колеса, а коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,278.

Что известно о силовой установке

Пиковая отдача полноприводного Opel Grandland - 325 лошадиных сил и 509 Нм крутящего момента. Это позволяет 4,65-метровому кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,1 секунды. Однако вся мощность доступна не всегда, а только в спортивном и полноприводном режимах. В экономичном режиме задний электродвигатель отключается, а производительность ограничена 213 лошадиными силами.

Вероятно, именно в такой конфигурации Opel Grandland проезжает максимальный 501 км (WLTP) без подзарядки. Полноприводный кроссовер доступен только с 400-вольтовой батареей на 73 кВт*ч.

Цены объявят позже, в продаже полноприводные электромобили Opel появятся осенью. Сейчас в Германии электромобиль Grandland стоит от 47 тысяч евро. Есть еще бензиновые гибридные версии с безальтернативным передним приводом, цены на них начинаются от 36,4 тысячи евро.