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Opel представил свой первый полноприводный электромобиль: раскрыты все характеристики

Вторник 17 июня 2025 14:40
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Opel представил свой первый полноприводный электромобиль: раскрыты все характеристики Фото: Opel представил свой первый полноприводный электромобиль (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Opel официально представил свой первый полноприводный электромобиль бренда - кроссовер Grandland. Спустя почти 14 месяцев после презентации модели второго поколения линейку расширили за счет двухмоторной версии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Такой Opel Grandland отличается и внешне, и технически. Главное новшество - добавление вспомогательного заднего двигателя (112 л.с.), однако он задействован не во всех режимах. Также изменились бамперы и колеса, а коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,278.

Что известно о силовой установке

Пиковая отдача полноприводного Opel Grandland - 325 лошадиных сил и 509 Нм крутящего момента. Это позволяет 4,65-метровому кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,1 секунды. Однако вся мощность доступна не всегда, а только в спортивном и полноприводном режимах. В экономичном режиме задний электродвигатель отключается, а производительность ограничена 213 лошадиными силами.

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Вероятно, именно в такой конфигурации Opel Grandland проезжает максимальный 501 км (WLTP) без подзарядки. Полноприводный кроссовер доступен только с 400-вольтовой батареей на 73 кВт*ч.

Цены объявят позже, в продаже полноприводные электромобили Opel появятся осенью. Сейчас в Германии электромобиль Grandland стоит от 47 тысяч евро. Есть еще бензиновые гибридные версии с безальтернативным передним приводом, цены на них начинаются от 36,4 тысячи евро.

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Напомним, ранее компактный кроссовер Opel Frontera превратили в экспедиционный автомобиль. Шоу-кар Opel Frontera Gravel создан совместными усилиями автопроизводителя и тюнинговых ателье BlackFish и XS. Opel Frontera Gravel создан на основе электрической версии обычного кроссовера. Итак, у кроссовера передний привод с электромотором мощностью 156 л.с. и батарея емкостью 54 кВт*ч.

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Автомобильный рынок Opel Электромобили
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