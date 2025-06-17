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Opel представив свій перший повнопривідний електромобіль: розкриті усі характеристики

Вівторок 17 червня 2025 14:40
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Opel представив свій перший повнопривідний електромобіль: розкриті усі характеристики Фото: Opel представив свій перший повнопривідний електромобіль (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Opel офіційно представив свій перший повнопривідний електромобіль бренду – кросовер Grandland. Майже через 14 місяців після презентації моделі другого покоління лінійку розширили за рахунок двомоторної версії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Такий Opel Grandland відрізняється і зовні, і технічно. Головне нововведення – додавання допоміжного заднього двигуна (112 к.с.), проте він задіяний не у всіх режимах. Також змінилися бампери та колеса, а коефіцієнт аеродинамічного опору знизився до 0,278.

Що відомо про силову установку

Пікова віддача повнопривідного Opel Grandland – 325 кінських сил і 509 Нм крутного моменту. Це дозволяє 4,65-метровому кросоверу розганятись від 0 до 100 км/год за 6,1 секунди. Однак вся потужність доступна не завжди, а лише у спортивному та повнопривідному режимах. В економічному режимі задній електродвигун відключається, а продуктивність обмежена 213 кінськими силами.

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Ймовірно, саме в такій конфігурації Opel Grandland проїжджає максимальний 501 км (WLTP) без підзарядки. Повнопривідний кросовер доступний лише з 400-вольтовою батареєю на 73 кВт*год.

Ціни оголосять пізніше, у продажу повнопривідні електромобілі Opel з'являться восени. Нині у Німеччині електромобіль Grandland коштує від 47 тисяч євро. Є ще бензинові гібридні версії з безальтернативним переднім приводом, ціни на них починаються від 36,4 тисячі євро.

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Нагадаємо, раніше компактний кросовер Opel Frontera перетворили на експедиційний автомобіль. Шоу-кар Opel Frontera Gravel створений спільними зусиллями автовиробника та тюнінгових ательє BlackFish та XS. Opel Frontera Gravel створений на основі електричної версії звичайного кросовера. Отже, у кросовера передній привід з електромотором потужністю 156 к.с. та батарея ємністю 54 кВт*год.

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