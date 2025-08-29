ua en ru
Сразу в двух вариантах кузова: автомобиль Peugeot 308 обновили

Пятница 29 августа 2025 15:58
Сразу в двух вариантах кузова: автомобиль Peugeot 308 обновили Фото: автомобиль Peugeot 308 обновили (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Хэтчбек и универсал 308 пережили рестайлинг. Модель третьего поколения дебютировала в 2021 году, и теперь, спустя четыре года, пришло время обновления в середине жизненного цикла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Stellantis.

Всем версиям освежили внешний вид, добавили новых функций и расширили гамму силовых агрегатов.

Что изменилось внешне

С обновлением Peugeot 308 лишился фирменных светодиодных "клыков": вместо них модели получили ДХО со "штрихами-когтями" и расположенные под ними крупные секции основных фар. Также авто получило новые колесные диски. Сзади изменениям подвергся бампер, лишившийся хромированных вставок, и фонари с "когтями".

Изменения в салоне

Фирменная концепция организации места водителя i-Cockpit с 10-дюймовым встроенным экраном мультимедиа и 12,3-дюймовой приборной панелью осталась на месте, но центральный дисплей получил новую графику. Также появилась обивка алькантарой в версиях GT и GT Premium.

За доплату Peugeot предлагает аудиосистему Focal Premium Hi-Fi с 10 динамиками, восьмицветную подсветку салона и массажные сиденья. В Peugeot отмечают, что новинка на 31 процент состоит из экологичных материалов, включая переработанное сырье.

Что под капотом

В гамму моторов входит 1,5-литровый BlueHDi мощностью 130 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Остальные варианты в той или иной степени электрифицированы. Так, это "мягкий" гибрид на базе "турботройки" 1.2 мощностью 145 сил с электродвигателем, встроенным в коробку e-DCS6. Альтернатива - плгин-гибрид с турбомотором на 1,6 л и 195 л.с. и батареей емкостью 17,2 кВт*ч, обеспечивающей до 85 километров хода на электричестве.

Электрический E-308 приводится в движение передним электромотором мощностью 154 силы. Благодаря батарее на 58,4 кВт*ч авто может проехать до 452 километров. Кроме того, в авто реализована технология V2L (Vehicle to Load), что позволяет использовать автомобиль для питания электрических устройств.

Напомним, ранее в Украине стартовали продажи обновленного пикапа Peugeot Landtrek. Автомобиль получил модернизированный салон и более мощный силовой агрегат - турбодизель MultiJet 200, а также систему полного привода с несколькими режимами движения.

