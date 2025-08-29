ua en ru
Одразу у двох варіантах кузова: автомобіль Peugeot 308 оновили

П'ятниця 29 серпня 2025 15:58
Одразу у двох варіантах кузова: автомобіль Peugeot 308 оновили Фото: автомобіль Peugeot 308 оновили (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Хетчбек і універсал 308 пережили рестайлінг. Модель третього покоління дебютувала в 2021 році, і тепер, через чотири роки, настав час оновлення в середині життєвого циклу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Stellantіs.

Всім версіям освіжили зовнішній вигляд, додали нових функцій та розширили гаму силових агрегатів.

Що змінилось зовні

З оновленням Peugeot 308 втратив фірмові світлодіодні "ікла": замість них моделі отримали ДХО зі "штрихами-кігтями" і розташовані під ними великі секції основних фар. Також авто отримало нові колісні диски. Ззаду змінам піддався бампер, що втратив хромовані вставки, і ліхтарі з "кігтями".

Одразу у двох варіантах кузова: автомобіль Peugeot 308 оновили

Зміни у салоні

Фірмова концепція організації місця водія i-Cockpit з 10-дюймовим вбудованим екраном мультимедіа і 12,3-дюймовою панеллю приладів залишилася на місці, але центральний дисплей отримав нову графіку. Також з'явилася оббивка алькантарою у версіях GT та GT Premium.

За доплату Peugeot пропонує аудіосистему Focal Premium Hi-Fi з 10 динаміками, восьмиколірне підсвічування салону та масажні сидіння. У Peugeot відзначають, що новинка на 31 відсоток складається з екологічних матеріалів, включаючи перероблену сировину.

Одразу у двох варіантах кузова: автомобіль Peugeot 308 оновили

Що під капотом

У гаму моторів входить 1,5-літровий BlueHDi потужністю 130 кінських сил, що працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Одразу у двох варіантах кузова: автомобіль Peugeot 308 оновили

Інші варіанти тією чи іншою мірою електрифіковані. Так, це "м'який" гібрид на базі "турботрійки" 1.2 потужністю 145 сил з електродвигуном, вбудованим у коробку e-DCS6. Альтернатива – плгін-гібрид з турбомотором на 1,6 л і 195 к.с. й батареєю ємністю 17,2 кВт*год, що забезпечує до 85 кілометрів ходу на електриці.

Електричний E-308 приводиться у рух переднім електромотором потужністю 154 сили. Завдяки батареї на 58,4 кВт*год авто може проїхати до 452 кілометрів. Крім того, у авто реалізовано технологію V2L (Vehicle to Load), що дозволяє використовувати автомобіль для живлення електричних пристроїв.

Одразу у двох варіантах кузова: автомобіль Peugeot 308 оновили

Нагадаємо, раніше в Україні стартували продажі оновленого пікапа Peugeot Landtrek. Автомобіль отримав модернізований салон та більш потужний силовий агрегат – турбодизель MultiJet 200, а також систему повного приводу з кількома режимами руху.

