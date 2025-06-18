Новый кроссовер Audi Q3 раскрыл все подробности: вот как он выглядит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

За доплату впервые предложены матричные фары, каждая из которых включает 25 600 микросветодиодов и может рисовать подсказки прямо на дороге. Также среди опций появились задние OLED-фонари, в комплекте с которыми идет задняя эмблема с подсветкой.

Колесная база не изменилась: те же 2680 мм, что у прежней модели. Но кроссовер стал на 47 мм длиннее (4531 мм), на 10 мм шире (1859 мм) и на 7 мм выше (1623 мм) предшественника. На выбор предложены колеса диаметром от 17 до 20 дюймов, причем ширина базовых шин увеличена с 215 до 235 мм.

Изменения в салоне

В салоне произошли серьезные изменения. Так, управление трансмиссией переехало с центрального тоннеля на правый подрулевой переключатель. Отдельного пульта климат-контроля больше нет, управление им сосредоточено на центральном дисплее диагональю 12,8 дюйма. Сама мультимедийная система имеет операционную систему Android Automotive OS и встроенную SIM-карту.

Интересно. что багажник новинки стал заметно меньше: теперь 488 литров вместо 530 у прежнего кроссовера. Со сдвинутым до упора вперед задним диваном отсек вмещает 575 литров вместо 675. А со сложенным задним сиденьем - 1386 литров вместо 1525 у предшественника.

Что под капотом?

Гамма силовых агрегатов включает четыре силовых агрегата на выбор, но механических коробок передач больше нет - только "робот" S tronic с двумя сцеплениями. Зато сохранен один турбодизель: двигатель 2.0 TDI (150 л.с., 360 Нм). Бензиновый двигатель 1.5 TFSI (150 л.с., 250 Нм) дополнен 48-вольтовым стартер-генератором, такие кроссоверы также могут иметь только передний привод. Единственная полноприводная версия - с турбомотором 2.0 TFSI (265 л.с., 400 Нм).

На вершине гаммы - плагин-гибрид Audi Q3 e-Hybrid. Между бензиновым мотором 1.5 TFSI (177 л.с.) и шестиступенчатым "роботом" установлен тяговый электромотор (116 л.с.). Пиковая отдача системы - 272 л.с. и 400 Нм, но привод только на передние колеса. Тяговая батарея эффективной емкостью 19,7 кВт*ч расположена под задним сиденьем, полного заряда должно хватить на 119 км пробега в электрическом режиме.

Где будут производить авто

Производство кроссоверов Audi Q3 третьего поколения уже началось, причем сразу на двух заводах - в венгерском Дьоре и немецком Ингольштадте. Старт продаж намечен на октябрь. Цены в Германии начинаются с 44 600 евро, а за гибрид попросят минимум 49 300 евро.