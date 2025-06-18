ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новый кроссовер Audi Q3 раскрыл все подробности: вот как он выглядит

Среда 18 июня 2025 15:15
UA EN RU
Новый кроссовер Audi Q3 раскрыл все подробности: вот как он выглядит Фото: новый кроссовер Audi Q3 раскрыл все подробности (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель представил компактный кроссовер Audi Q3 нового поколения. Самая заметная деталь внешности - это двухуровневые фары. Дневные ходовые огни включают 23 световых сегмента, которые позволяют менять рисунок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

За доплату впервые предложены матричные фары, каждая из которых включает 25 600 микросветодиодов и может рисовать подсказки прямо на дороге. Также среди опций появились задние OLED-фонари, в комплекте с которыми идет задняя эмблема с подсветкой.

Новый кроссовер Audi Q3 раскрыл все подробности: вот как он выглядит

Колесная база не изменилась: те же 2680 мм, что у прежней модели. Но кроссовер стал на 47 мм длиннее (4531 мм), на 10 мм шире (1859 мм) и на 7 мм выше (1623 мм) предшественника. На выбор предложены колеса диаметром от 17 до 20 дюймов, причем ширина базовых шин увеличена с 215 до 235 мм.

Изменения в салоне

В салоне произошли серьезные изменения. Так, управление трансмиссией переехало с центрального тоннеля на правый подрулевой переключатель. Отдельного пульта климат-контроля больше нет, управление им сосредоточено на центральном дисплее диагональю 12,8 дюйма. Сама мультимедийная система имеет операционную систему Android Automotive OS и встроенную SIM-карту.

Новый кроссовер Audi Q3 раскрыл все подробности: вот как он выглядит

Интересно. что багажник новинки стал заметно меньше: теперь 488 литров вместо 530 у прежнего кроссовера. Со сдвинутым до упора вперед задним диваном отсек вмещает 575 литров вместо 675. А со сложенным задним сиденьем - 1386 литров вместо 1525 у предшественника.

Новый кроссовер Audi Q3 раскрыл все подробности: вот как он выглядит

Что под капотом?

Гамма силовых агрегатов включает четыре силовых агрегата на выбор, но механических коробок передач больше нет - только "робот" S tronic с двумя сцеплениями. Зато сохранен один турбодизель: двигатель 2.0 TDI (150 л.с., 360 Нм). Бензиновый двигатель 1.5 TFSI (150 л.с., 250 Нм) дополнен 48-вольтовым стартер-генератором, такие кроссоверы также могут иметь только передний привод. Единственная полноприводная версия - с турбомотором 2.0 TFSI (265 л.с., 400 Нм).

На вершине гаммы - плагин-гибрид Audi Q3 e-Hybrid. Между бензиновым мотором 1.5 TFSI (177 л.с.) и шестиступенчатым "роботом" установлен тяговый электромотор (116 л.с.). Пиковая отдача системы - 272 л.с. и 400 Нм, но привод только на передние колеса. Тяговая батарея эффективной емкостью 19,7 кВт*ч расположена под задним сиденьем, полного заряда должно хватить на 119 км пробега в электрическом режиме.

Новый кроссовер Audi Q3 раскрыл все подробности: вот как он выглядит

Где будут производить авто

Производство кроссоверов Audi Q3 третьего поколения уже началось, причем сразу на двух заводах - в венгерском Дьоре и немецком Ингольштадте. Старт продаж намечен на октябрь. Цены в Германии начинаются с 44 600 евро, а за гибрид попросят минимум 49 300 евро.

Новый кроссовер Audi Q3 раскрыл все подробности: вот как он выглядит

Напомним, ранее в Европе дебютировал кроссовер Audi Q5 с бензин-электрической силовой установкой на основе 2,0-литрового турбомотора. У модели на выбор есть две модификации, обе с батареей эффективной емкостью 20,7 кВт*ч. Базовый гибрид развивает 299 л.с. Опционально доступна версия на 367 л.с.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Audi Автомобильный рынок
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде