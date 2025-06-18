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Новий кросовер Audi Q3 розкрив усі подробиці: ось як він виглядає

Середа 18 червня 2025 15:15
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Новий кросовер Audi Q3 розкрив усі подробиці: ось як він виглядає Фото: новий кросовер Audi Q3 розкрив усі подробиці (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник представив компактний кросовер Audi Q3 нового покоління. Найпомітніша деталь зовнішності – це дворівневі фари. Денні ходові вогні включають 23 світлові сегменти, які дозволяють змінювати малюнок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За доплату вперше запропоновані матричні фари, кожна з яких включає 25 600 мікросвітлодіодів і може малювати підказки прямо на дорозі. Також серед опцій з'явилися задні OLED-ліхтарі, в комплекті з якими йде задня емблема з підсвіткою.

Новий кросовер Audi Q3 розкрив усі подробиці: ось як він виглядає

Колісна база не змінилася: ті ж 2680 мм, що у колишньої моделі. Але кросовер став на 47 мм довшим (4531 мм), на 10 мм ширшим (1859 мм) і на 7 мм вище (1623 мм) попередника. На вибір запропоновані колеса діаметром від 17 до 20 дюймів, причому ширина базових шин збільшена з 215 до 235 мм.

Зміни у салоні

У салоні відбулись серйозні зміни. Так, управління трансмісією переїхало з центрального тунелю на правий підрульовий перемикач. Окремого пульта клімат-контролю більше немає, керування ним зосереджено на центральному дисплеї діагоналлю 12,8 дюйма. Сама мультимедійна системп має операційну систему Android Automotive OS та вбудовану SIM-карту.

Новий кросовер Audi Q3 розкрив усі подробиці: ось як він виглядає

Цікаво. що багажник новинки став помітно меншим: тепер 488 літрів замість 530 у колишнього кросовера. Зі зсунутим до упору вперед заднім диваном відсік вміщує 575 літрів замість 675. А зі складеним заднім сидінням - 1386 літрів замість 1525 у попередника.

Новий кросовер Audi Q3 розкрив усі подробиці: ось як він виглядає

Що під капотом?

Гама силових агрегатів включає чотири силові агрегати на вибір, але механічних коробок передач більше немає – тільки "робот" S tronic з двома зчепленнями. Зате збережено один турбодизель: двигун 2.0 TDI (150 к.с., 360 Нм). Бензиновий двигун 1.5 TFSI (150 к.с., 250 Нм) доповнений 48-вольтовим стартер-генератором, такі кросовери також можуть мати лише передній привід. Єдина повнопривідна версія – з турбомотором 2.0 TFSI (265 к.с., 400 Нм).

На вершині гами – плагін-гібрид Audi Q3 e-Hybrid. Між бензиновим мотором 1.5 TFSI (177 к.с.) та шестиступінчастим "роботом" встановлений тяговий електромотор (116 к.с.). Пікова віддача системи – 272 к.с. та 400 Нм, але привід лише на передні колеса. Тягова батарея ефективною ємністю 19,7 кВт*год розташована під заднім сидінням, повного заряду має вистачити на 119 км пробігу в електричному режимі.

Новий кросовер Audi Q3 розкрив усі подробиці: ось як він виглядає

Де вироблятимуть авто

Виробництво кросоверів Audi Q3 третього покоління вже почалося, причому одразу на двох заводах – в угорському Дьорі та німецькому Інгольштадті. Старт продажів намічено на жовтень. Ціни в Німеччині починаються з 44 600 євро, а за гібрид попросять мінімум 49 300 євро.

Новий кросовер Audi Q3 розкрив усі подробиці: ось як він виглядає

Нагадаємо, раніше у Європі дебютував кросовер Audi Q5 з бензин-електричною силовою установкою на основі 2,0-літрового турбомотора. У моделі на вибір є дві модифікації, обидві із батареєю ефективною ємністю 20,7 кВт*год. Базовий гібрид розвиває 299 к.с. опціонально доступна версія на 367 к.с.

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