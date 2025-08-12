ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новый Dodge Charger встал на конвейер: вот как он выглядит

Вторник 12 августа 2025 15:59
UA EN RU
Новый Dodge Charger встал на конвейер: вот как он выглядит Фото: Dodge Charger встал на конвейер (media.stellantisnorthamerica.com)
Автор: Константин Широкун

Новое поколение автомобиля Dodge Charger было представлено еще весной 2024 года, но бензиновая модификация легендарной модели под названием Dodge Charger Sixpack только сейчас стала на конвейер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как и было обещано ранее, Dodge Charger Sixpack оснащен рядной 3,0-литровой "шестеркой" Hurricane с двумя турбонагнетателями Garrett. Этот двигатель будет предложен в двух вариантах - S.O. (Standard Output) на 426 л.с. и 635 Нм, а также H.O. (High Output) на 558 л.с. и 720 Нм.

Новый Dodge Charger встал на конвейер: вот как он выглядит

Какие доступные версии

Машины с младшей версией двигателя будут иметь приставку R/T к названию, а мощные версии называются Scat Pack. В любом случае бензиновый Charger оснащен восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом.

Впрочем, предусмотрена возможность полного отключения передней оси для более эффектных стартов или экономии топлива.

Наиболее мощный Dodge Charger Sixpack Scat Pack способен разогнаться с места до 97 км/ч за 3,9 секунды и проехать четверть мили за 12,2 секунды. Максимальная скорость - 285 км/ч. Версия Scat Pack штатно оснащена тормозами Brembo с шестипоршневыми механизмами на передней оси.

Новый Dodge Charger встал на конвейер: вот как он выглядит

Внешне бензиновый Dodge Charger отличается от электрических машин другим оформлением передка. С него исчезло оригинальное интегрированное антикрыло R-Wing, ведь место на носу занимают радиаторы ДВС. В переднем бампере появился дополнительный воздухозаборник.

Цена вопроса

Первой в продажу поступит топ-версия Dodge Charger Sixpack Scat Pack по цене от 55 тысяч долларов. В начале 2026 года покупателям станут доступны более простые версии Sixpack R/T по цене от 50 тысяч долларов. Все версии будут доступны с трехдверным и пятидверным кузовом на выбор.

Новый Dodge Charger встал на конвейер: вот как он выглядит

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Новости
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа