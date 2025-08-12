Новый Dodge Charger встал на конвейер: вот как он выглядит

Новое поколение автомобиля Dodge Charger было представлено еще весной 2024 года, но бензиновая модификация легендарной модели под названием Dodge Charger Sixpack только сейчас стала на конвейер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как и было обещано ранее, Dodge Charger Sixpack оснащен рядной 3,0-литровой "шестеркой" Hurricane с двумя турбонагнетателями Garrett. Этот двигатель будет предложен в двух вариантах - S.O. (Standard Output) на 426 л.с. и 635 Нм, а также H.O. (High Output) на 558 л.с. и 720 Нм.

Какие доступные версии

Машины с младшей версией двигателя будут иметь приставку R/T к названию, а мощные версии называются Scat Pack. В любом случае бензиновый Charger оснащен восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом.

Впрочем, предусмотрена возможность полного отключения передней оси для более эффектных стартов или экономии топлива.

Наиболее мощный Dodge Charger Sixpack Scat Pack способен разогнаться с места до 97 км/ч за 3,9 секунды и проехать четверть мили за 12,2 секунды. Максимальная скорость - 285 км/ч. Версия Scat Pack штатно оснащена тормозами Brembo с шестипоршневыми механизмами на передней оси.

Внешне бензиновый Dodge Charger отличается от электрических машин другим оформлением передка. С него исчезло оригинальное интегрированное антикрыло R-Wing, ведь место на носу занимают радиаторы ДВС. В переднем бампере появился дополнительный воздухозаборник.

Цена вопроса

Первой в продажу поступит топ-версия Dodge Charger Sixpack Scat Pack по цене от 55 тысяч долларов. В начале 2026 года покупателям станут доступны более простые версии Sixpack R/T по цене от 50 тысяч долларов. Все версии будут доступны с трехдверным и пятидверным кузовом на выбор.