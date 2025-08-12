Новий Dodge Charger встав на конвеєр: ось як він виглядає

Нове покоління автомобіля Dodge Charger було представлене ще навесні 2024 року, але бензинова модифікація легендарної моделі під назвою Dodge Charger Sixpack тільки зараз стала на конвеєр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як і було обіцяно раніше, Dodge Charger Sixpack оснащений рядною 3,0-літровою "шісткою" Hurricane з двома турбонагнітачами Garrett. Цей двигун буде запропонований у двох варіантах – S.O. (Standard Output) на 426 к.с. та 635 Нм, а також H.O. (High Output) на 558 к.с. та 720 Нм.

Які доступні версії

Машини з молодшою версією двигуна будуть мати приставку R/T до назви, а потужні версії називаються Scat Pack. У будь-якому випадку бензиновий Charger оснащений восьмиступінчастим "автоматом" та повним приводом.

Втім, передбачено можливість повного відключення передньої осі для ефектніших стартів або економії палива.

Найбільш потужний Dodge Charger Sixpack Scat Pack здатний розігнатися з місця до 97 км/год за 3,9 секунди та проїхати чверть милі за 12,2 секунди. Максимальна швидкість – 285 км/год. Версія Scat Pack штатно оснащена гальмами Brembo із шестипоршневими механізмами на передній осі.

Зовні бензиновий Dodge Charger відрізняється від електричних машин іншим оформленням передка. З нього зникло оригінальне інтегроване антикрило R-Wing, адже місце на носі займають радіатори ДВЗ. У передньому бампері з'явився додатковий повітрозабірник.

Ціна питання

Першою на продаж надійде топ-версія Dodge Charger Sixpack Scat Pack за ціною від 55 тисяч доларів. На початку 2026 року покупцям стануть доступні простіші версії Sixpack R/T за ціною від 50 тисяч доларів. Всі версії будуть доступні з тридверним та п'ятидверним кузовом на вибір.