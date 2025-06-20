Необычный гибрид: Honda показала квадроцикл с педалями

Компания Honda представила квадроцикл для курьеров. На улицах США и Европы необычный транспорт массово появится летом 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Honda.
Новый квадроцикл под названием eQuad оснащен уникальной системой привода. Эта концепция сочетает систему pedal-by-wire, устраняющую прямую механическую связь между педалями и ведущими колесами, заменяя ее специальными датчиками, отправляющими сигналы электромотору с функцией ассистирования, которая облегчает вращение педалей.
Батареи - быстрозаменяемые блоки Honda Mobile Power Pack. В такой квадроцикл можно загрузить до 295 килограммов груза, но запас даже хода не превысит 37 километров. Максимальная скорость eQuad - 20 километров в час.
Для удобства водителя квадроцикл оснащен навесом с защитой от ультрафиолета и опциональной керамической тонировкой, вентилятором, а также автоматическим тормозом.
Выпускать eQuad будет предприятие Performance Manufacturing Center в американском штате Огайо, где ранее собирали суперкары Acura NSX и спецверсии вроде TLX PMC Edition, а сейчас производят водородные Honda CR-V e: FCEV.
Напомним, ранее компания Honda представила пару электромобилей под общим названием Honda GT, которые год назад были показаны в виде концепт-кара, а теперь переродились в серийные машины. Электрические лифтбэки получили безрамочные стекла дверей, выдвижные ручки, а также боковые камеры вместо зеркал. Точные размеры машин пока не приведены.
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