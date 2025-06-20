Необычный гибрид: Honda показала квадроцикл с педалями

Новый квадроцикл под названием eQuad оснащен уникальной системой привода. Эта концепция сочетает систему pedal-by-wire, устраняющую прямую механическую связь между педалями и ведущими колесами, заменяя ее специальными датчиками, отправляющими сигналы электромотору с функцией ассистирования, которая облегчает вращение педалей.

Характеристики квадроцикла

Батареи - быстрозаменяемые блоки Honda Mobile Power Pack. В такой квадроцикл можно загрузить до 295 килограммов груза, но запас даже хода не превысит 37 километров. Максимальная скорость eQuad - 20 километров в час.

Для удобства водителя квадроцикл оснащен навесом с защитой от ультрафиолета и опциональной керамической тонировкой, вентилятором, а также автоматическим тормозом.

Модификации Honda

Модульная конструкция позволяет адаптировать eQuad под различные задачи, а еще его можно подключить к FaaS-платформе (Fleet-as-a-Service), получив доступ к батареям, грузовым контейнерам, сервисным планам и панели управления на базе искусственного интеллекта с аналитикой в режиме реального времени.

Выпускать eQuad будет предприятие Performance Manufacturing Center в американском штате Огайо, где ранее собирали суперкары Acura NSX и спецверсии вроде TLX PMC Edition, а сейчас производят водородные Honda CR-V e: FCEV.