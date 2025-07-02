Названы самые популярные автомобили мира: опубликована официальная статистика

Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения в 2024 году разошелся по миру в количестве 1,187 млн штук. Это на 11 процентов больше, чем в 2023-м. Таким образом, "японец" стал самым популярным новым авто в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CarBuzz .

По данным аналитиков JATO Dynamics, Tesla удалось продать 1,185 миллиона экземпляров Model Y, а спрос на электромобиль, наоборот, упал на три процента. Впрочем, борьба была напряженной: разница в результатах - всего две тысячи машин, что для мирового рынка совсем мало.

Мировые лидеры продаж

Третье место в мировом списке бестселлеров тоже заняла Toyota: кроссовер Corolla Cross или Frontlander был продан в количестве 859 тысяч штук (+18 процентов по сравнению с результатом 2023 года). Четвертая строчка досталась Honda CR-V (854 тысячи машин, +1 процент), а пятая - за Toyota Corolla (697 тысяч машин и -11 процентов).

Кроме того, в десятке оказались еще две Toyota пикап Hilux и седан Camry. А девятой стала Tesla Model 3 с 560 тысячами единиц. Есть в топе и один китаец - BYD Qin, замыкающий десятку.

Обновление лидеров

И RAV4, и Model Y серьезно обновились в 2025 году. Японский кроссовер сменил поколение, обрел новую внешность и стал безальтернативным гибридом. На родной рынок он выйдет к концу 2025 года, а на других появится в 2026-м. Продавать RAV4 будут в 180 странах.

Чтобы вызвать спрос на Model Y, Tesla представила версию Juniper с увеличенным запасом хода. Однако компания Илона Маска переживает имиджевый кризис на многих рынках, в том числе ключевых - в США, Европе и Китае.