ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Названі найпопулярніші автомобілі світу: опублікована офіційна статистика

Середа 02 липня 2025 15:31
UA EN RU
Названі найпопулярніші автомобілі світу: опублікована офіційна статистика Фото: yазвані найпопулярніші автомобілі світу (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Toyota RAV4 п'ятого покоління у 2024 році розійшовся по світу в кількості 1,187 млн штук. Це на 11 відсотків більше, ніж 2023-го. Таким чином, "японець" став найпопулярнішим новим авто у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarBuzz.

За даними аналітиків JATO Dynamics, Tesla вдалося продати 1,185 мільйона екземплярів Model Y, а попит на електромобіль, навпаки, впав на три відсотки. Втім, боротьба була напруженою: різниця в результатах – лише дві тисячі машин, що для світового ринку зовсім мало.

Світові лідери продажів

Третє місце у світовому списку бестселерів теж зайняла Toyota: кросовер Corolla Cross або Frontlander було продано у кількості 859 тисяч штук (+18 відсотків порівняно з результатом 2023 року). Четвертий рядок дістався Honda CR-V (854 тисячі машин, +1 відсоток), а п'ятий – за Toyota Corolla (697 тисяч машин і -11 відсотків).

Крім того, в десятці опинилися ще дві Toyota пікап Hilux та седан Camry. А дев'ятою стала Tesla Model 3 із 560 тисячами одиниць. Є в топі і один китаєць - BYD Qin, що замикає десятку.

Оновлення лідерів

І RAV4, і Model Y серйозно оновилися у 2025 році. Японський кросовер змінив покоління, знайшов нову зовнішність і став безальтернативним гібридом. На рідний ринок він вийде до кінця 2025 року, а на інших з'явиться 2026-го. Продаватиму RAV4 будуть у 180 країнах.

Щоб викликати попит на Model Y, Tesla представила версію Juniper зі збільшеним запасом ходу. Проте компанія Ілона Маска переживає іміджеву кризу на багатьох ринках, зокрема ключових, - у США, Європі та Китаї.

Для порівняння, у першому кварталі 2025 році ринок нових легкових авто у країнах ЄС впав майже на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Toyota Motor Corp Volkswagen Автомобільний ринок
Новини
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду