Названы самые надежные автомобили 2025 года: полный перечень

Ежегодно американское аналитическое агентство J.D. Power выпускает традиционный рейтинг качества автомобилей. В этом году в опросе приняло участие 92 694 автовладельцев из США, которые ответили на 227 вопросов о различных неполадках своих машин за первые 90 дней владения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на J.D. Power .

Специалисты JD. Power сообщили, что львиная доля названных проблем связана с работой медиасистем, а также сенсорным управлением, которое все сильнее вытесняет физические кнопки.

Кроме того, отмечено, что американцам очень не нравятся подстаканники новых автомобилей: владельцы часто сетуют на их неуниверсальность в отношении размеров тары для напитков.

Рейтинг надежности

Лидером нынешнего рейтинга оказался Lexus: у него в среднем 166 проблем на 100 машин. Хотя год назад этот бренд был лишь на восьмом месте, пусть и с очень близким результатом (174 проблемы). На втором месте расположился Nissan (169), поднявшись с прошлогодней шестой строчки. Бронзу, как и в 2024-м, взяла марка Hyundai (173 проблемы на 100 машин).

Одной из сенсаций стал взлет бренда Jaguar на четвертую строчку (175), хотя в прошлом году он был лишь пятнадцатым (с результатом 188 проблем на 100 машин). С другой стороны - бренд Ram, который год назад был лидером рейтинга (149), а сейчас скатился аж на двадцать пятую строчку (218 проблем на 100 машин).

Главным неудачником рейтинга в этом оказалась марка Audi (269), которая опустилась на последнюю строчку. Неподалеку расположился и родственный Volkswagen (225). Причем проблемы у немецких машин не только в сенсорных медиасистемах и маленьких подстаканниках.

Проблемы электромобилей

Марки Tesla (200) и Rivian (274) традиционно проходят вне зачета, поскольку эти компании не предоставили агентству J.D. Power часть информации. Средний рейтинг электромобилей (212 проблем на 100 машин) по-прежнему незавидный.

Судя по всему, они не оправдывают ожидания покупателей именно из-за неудобств с зарядкой. Поэтому обычные гибриды (в среднем 196 проблем на 100 машин) и особенно топливные автомобили (184) признаны менее проблемными.

Напомним, ранее эксперты назвали самые популярные авто в Украине. Так, уже не первый год бренд Volkswagen уверенно превышает все остальные среди подержанных легковушек, которые завозят в страну многочисленные предприниматели. Каждый десятый импортированный б/у автомобиль с пробегом имеет на капоте логотип VW.