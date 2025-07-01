ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Названы самые надежные автомобили 2025 года: полный перечень

Вторник 01 июля 2025 15:27
UA EN RU
Названы самые надежные автомобили 2025 года: полный перечень Фото: названы самые надежные автомобили 2025 года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ежегодно американское аналитическое агентство J.D. Power выпускает традиционный рейтинг качества автомобилей. В этом году в опросе приняло участие 92 694 автовладельцев из США, которые ответили на 227 вопросов о различных неполадках своих машин за первые 90 дней владения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на J.D. Power.

Специалисты JD. Power сообщили, что львиная доля названных проблем связана с работой медиасистем, а также сенсорным управлением, которое все сильнее вытесняет физические кнопки.

Кроме того, отмечено, что американцам очень не нравятся подстаканники новых автомобилей: владельцы часто сетуют на их неуниверсальность в отношении размеров тары для напитков.

Рейтинг надежности

Лидером нынешнего рейтинга оказался Lexus: у него в среднем 166 проблем на 100 машин. Хотя год назад этот бренд был лишь на восьмом месте, пусть и с очень близким результатом (174 проблемы). На втором месте расположился Nissan (169), поднявшись с прошлогодней шестой строчки. Бронзу, как и в 2024-м, взяла марка Hyundai (173 проблемы на 100 машин).

Одной из сенсаций стал взлет бренда Jaguar на четвертую строчку (175), хотя в прошлом году он был лишь пятнадцатым (с результатом 188 проблем на 100 машин). С другой стороны - бренд Ram, который год назад был лидером рейтинга (149), а сейчас скатился аж на двадцать пятую строчку (218 проблем на 100 машин).

Главным неудачником рейтинга в этом оказалась марка Audi (269), которая опустилась на последнюю строчку. Неподалеку расположился и родственный Volkswagen (225). Причем проблемы у немецких машин не только в сенсорных медиасистемах и маленьких подстаканниках.

Названы самые надежные автомобили 2025 года: полный перечень

Проблемы электромобилей

Марки Tesla (200) и Rivian (274) традиционно проходят вне зачета, поскольку эти компании не предоставили агентству J.D. Power часть информации. Средний рейтинг электромобилей (212 проблем на 100 машин) по-прежнему незавидный.

Судя по всему, они не оправдывают ожидания покупателей именно из-за неудобств с зарядкой. Поэтому обычные гибриды (в среднем 196 проблем на 100 машин) и особенно топливные автомобили (184) признаны менее проблемными.

Напомним, ранее эксперты назвали самые популярные авто в Украине. Так, уже не первый год бренд Volkswagen уверенно превышает все остальные среди подержанных легковушек, которые завозят в страну многочисленные предприниматели. Каждый десятый импортированный б/у автомобиль с пробегом имеет на капоте логотип VW.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства