Названа самая дешевая машина, которую можно купить в Украине: это не Lanos!

Как приобрести самую дешевую машину

Нижнюю цену старого подержанного автомобиля ограничивает его стоимость по цене металлолома. Это сумма, которую владельцу без дополнительных хлопот дадут за его авто на ближайшей площадке по приему черных и цветных металлов.

Поэтому на авторынке дешевле других стоят изношенные компактные машины последних поколений. Они и сами по себе нетяжелые, поскольку малы и построены по более-менее современным канонам, и имеют в составе много пластиковых деталей, за которые на "чермете" не дадут много денег.

Какая машина самая дешевая в Украине

Поэтому неудивительно, что самой дешевой машиной вторичного рынка оказывается хэтчбек В-класса ЗАЗ-1102 "Таврия". Сразу скажем, что, вероятно, в продаже можно найти единичные экземпляры чего-то еще более дешевого. Но мы говорим не об экзотике рынка, а о транспортном средстве, которое можно использовать по назначению, а значит - обеспечивать сервисом и запчастями.

Итак, за 350 - 400 долларов, то есть потратив порядка 15 - 17 тысяч гривен, можно приобрести "Таврию" в рабочем состоянии, да еще и такую, которая не развалится на дороге через неделю.

Фото: хэтчбек В-класса ЗАЗ-1102 "Таврия" всегда был в числе самых дешевых авто в мире (Ed Hughes)

Да, такая машина будет иметь кучу недостатков:

Неэстетичную внешность из-за повреждений краски;

Небольшой остаточный ресурс большинства агрегатов (остальные могут быть недавно отремонтированы предыдущим владельцем);

Проблемы с документами. Часто такие авто продаются "по техпаспорту" - ездить на них можно, но с юридической собственностью есть вопросы;

Шумы в ходовой части;

Затрудненное переключение передач;

Лысые шины;

Непригодный аккумулятор;

Обшарпанный интерьер;

Так называемый колхозный тюнинг в виде жуткой тонировочной пленки на окнах, цветных полос на кузове, искаженных дырками под гигантские динамики карт дверей и тому подобное.

Но с другой стороны, это будет все равно пригодный для поездок и перевозке людей и багажа автомобиль, причем с внешностью, которая не будет вызывать особых вопросов у полицейских. Тем более, что при отсутствии обязательного технического осмотра предъявить что-то водителю на дороге патрульным в наше время непросто.

Самый дешевый автомобиль на все времена

Уместно будет вспомнить, что ЗАЗ-1102 "Таврия" (1987 - 2007 гг.) всегда была в числе самых дешевых моделей страны и мира.

В середине 2000-х годов она смело претендовала на титул самого доступного автомобиля планеты. В силу специфики экономической ситуации в Украине и внутренних рыночных условий ее стоимость в пересчете на доллары составляла примерно $2700.

Конструкция на тот момент еще не считалась безнадежно устаревшей, а качество существенно улучшилось после того, как на завод ЗАЗ пришла компания Daewoo Motors, внедрив свои стандарты производства. Со временем, с изменениями в экономике и модернизацией авто, цена выросла - стартовала уже от $3500.

Вывод

Не спешите пренебрежительно улыбаться - мол, "что та "Таврия" - лучше старый "Рено" или "Гольфа" взять!". Не лучше. За минимальную сумму иномарка окажется в таком состоянии, что будет высасывать из кошелька владельца все до последней копейки.

На самом деле ЗАЗ-1102 имеет конструкцию, принципиально аналогичную всем машинам-одноклассникам - вполне экономичный двигатель, передний привод, рациональную подвеску (McPherson+упругая балка). А все ее недостатки будут объясняться особенностями бюджетного сегмента В-класса и изношенным состоянием.