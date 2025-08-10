Названа самая дешевая машина, которую можно купить в Украине: это не Lanos!

Когда речь идет о дешевых подержанных машинах, всегда есть риск переступить грань между авто и металлоломом. Но модель, о которой пойдет речь ниже, хорошо известна, поэтому можно более-менее точно найти нужный баланс цены и состояния.
О машине, которая будет самой дешевой на рынке и при том пригодной к аккуратной эксплуатации читайте в материале РБК-Украина.
Нижнюю цену старого подержанного автомобиля ограничивает его стоимость по цене металлолома. Это сумма, которую владельцу без дополнительных хлопот дадут за его авто на ближайшей площадке по приему черных и цветных металлов.
Поэтому на авторынке дешевле других стоят изношенные компактные машины последних поколений. Они и сами по себе нетяжелые, поскольку малы и построены по более-менее современным канонам, и имеют в составе много пластиковых деталей, за которые на "чермете" не дадут много денег.
Поэтому неудивительно, что самой дешевой машиной вторичного рынка оказывается хэтчбек В-класса ЗАЗ-1102 "Таврия". Сразу скажем, что, вероятно, в продаже можно найти единичные экземпляры чего-то еще более дешевого. Но мы говорим не об экзотике рынка, а о транспортном средстве, которое можно использовать по назначению, а значит - обеспечивать сервисом и запчастями.
Итак, за 350 - 400 долларов, то есть потратив порядка 15 - 17 тысяч гривен, можно приобрести "Таврию" в рабочем состоянии, да еще и такую, которая не развалится на дороге через неделю.
Да, такая машина будет иметь кучу недостатков:
Но с другой стороны, это будет все равно пригодный для поездок и перевозке людей и багажа автомобиль, причем с внешностью, которая не будет вызывать особых вопросов у полицейских. Тем более, что при отсутствии обязательного технического осмотра предъявить что-то водителю на дороге патрульным в наше время непросто.
Уместно будет вспомнить, что ЗАЗ-1102 "Таврия" (1987 - 2007 гг.) всегда была в числе самых дешевых моделей страны и мира.
В середине 2000-х годов она смело претендовала на титул самого доступного автомобиля планеты. В силу специфики экономической ситуации в Украине и внутренних рыночных условий ее стоимость в пересчете на доллары составляла примерно $2700.
Конструкция на тот момент еще не считалась безнадежно устаревшей, а качество существенно улучшилось после того, как на завод ЗАЗ пришла компания Daewoo Motors, внедрив свои стандарты производства. Со временем, с изменениями в экономике и модернизацией авто, цена выросла - стартовала уже от $3500.
Не спешите пренебрежительно улыбаться - мол, "что та "Таврия" - лучше старый "Рено" или "Гольфа" взять!". Не лучше. За минимальную сумму иномарка окажется в таком состоянии, что будет высасывать из кошелька владельца все до последней копейки.
На самом деле ЗАЗ-1102 имеет конструкцию, принципиально аналогичную всем машинам-одноклассникам - вполне экономичный двигатель, передний привод, рациональную подвеску (McPherson+упругая балка). А все ее недостатки будут объясняться особенностями бюджетного сегмента В-класса и изношенным состоянием.
