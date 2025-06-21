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Самый быстрый: Volkswagen представил эксклюзивный Golf GTI в честь празднующего 50-летия

Суббота 21 июня 2025 16:30
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Самый быстрый: Volkswagen представил эксклюзивный Golf GTI в честь празднующего 50-летия Фото: Volkswagen представил эксклюзивный Golf GTI (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Премьера первого поколения Volkswagen Golf GTI состоялась в сентябре 1975 года на автосалоне во Франкфурте. Именно поэтому в этом году в свет вышел юбилейный Volkswagen Golf GTI Edition 50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешними отличиями юбилейной версии Edition 50 стали многочисленные темные акценты на кузове. В черном цвете выполнены крыша, корпус зеркал и патрубки выпускной системы. Не обошлось без логотипов спецсерии на спойлере и зеркалах. На выбор предложено пять цветов кузова, включая эксклюзивные зеленый Dark Moss и красный Tornado.

Самый быстрый: Volkswagen представил эксклюзивный Golf GTI в честь празднующего 50-летия

Что изменилось в салоне

В салоне юбилейного хот-хэтча установлены кресла с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой, они обшиты комбинированной отделкой из характерной для версии GTI клетчатой ткани и синтетического велюра. На руле появился логотип юбилейной версии. Такими же отделаны накладки на порогах, а педали украшены ярко-красными накладками.

Самый быстрый: Volkswagen представил эксклюзивный Golf GTI в честь празднующего 50-летия

Что под капотом

Главные фишки версии Edition 50 - технические. Турбомотор 2.0 TSI форсирован до 325 л.с. и 420 Нм. Это лишь немного меньше, чем у полноприводной топ-модификации Golf R (333 л.с., 420 Нм), хотя Golf GTI имеет только передний привод. Коробка передач - всего лишь семиступенчатый преселективный "робот" DSG.

Самый быстрый: Volkswagen представил эксклюзивный Golf GTI в честь празднующего 50-летия

Передние стойки McPherson и задняя четырехрычажная подвеска юбилейного хот-хэтча перенастроены, а клиренс уменьшен на 15 мм относительно базового GTI. Максимальная скорость ограничена на отметке 270 км/ч, разгон до "сотни" занимает 5,5 с.

Для тех, кому этого мало, подготовлен опционный пакет GTI-Performance. Он включает усиленные крепления подвесок, более жесткие пружины и перенастроенные адаптивные амортизаторы, а клиренс уменьшен еще на 5 мм. Также особенностью пакета GTI-Performance стали кованые 19-дюймовые колеса Warmenau, которые примерно на 3 кг легче обычных. На авто также установлены шины Bridgestone Potenza Race, и они тоже легче стандартных на 1,1 кг. Титановая выпускная система Akrapovič помогла сэкономить еще 11 кг.

Именно хэтчбек с пакетом GTI-Performance стал самым быстрым серийным автомобилем марки Volkswagen на Нюрбургринге: круг длиной 20,8 км покорился ему за 7 минут и 46,13 секунды. Позади остался даже полноприводный Volkswagen Golf R, который три года назад показал 7 минут и 47,31 секунды.

Самый быстрый: Volkswagen представил эксклюзивный Golf GTI в честь празднующего 50-летия

История модели

За почти полвека было выпущено более 2,5 млн автомобилей Volkswagen Golf GTI: это самый популярный "горячий" хэтчбек в мире. Купить Golf GTI Edition 50 можно будет только в начале следующего года, поэтому цены еще не объявлены.

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал обновленный Volkswagen Multivan. Минивэн получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.

Также Volkswagen готовит самый динамичный Tiguan в истории. Компания планирует вернуть в спортивную линейку популярный кроссовер, который может получить традиционный 2,0-литровый турбомотор, или гибридную силовую установку.

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