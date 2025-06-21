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Найшвидший: Volkswagen представив ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя

Субота 21 червня 2025 16:30
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Найшвидший: Volkswagen представив ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя Фото: Volkswagen представив ексклюзивний Golf GTI (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єра першого покоління Volkswagen Golf GTI відбулася у вересні 1975 року на автосалоні у Франкфурті. Саме тому цього року у світ вийшов ювілейний Volkswagen Golf GTI Edition 50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зовнішніми відзнаками ювілейної версії Edition 50 стали численні темні акценти на кузові. У чорному кольорі виконані дах, корпус дзеркал і патрубки випускної системи. Не обійшлося без логотипів спецсерії на спойлері та дзеркалах. На вибір запропоновано п'ять кольорів кузова, включаючи ексклюзивні зелений Dark Moss та червоний Tornado.

Найшвидший: Volkswagen представив ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя

Що змінилось у салоні

У салоні ювілейного хот-хетчу встановлені крісла з інтегрованими підголовниками та розвиненою бічною підтримкою, вони обшиті комбінованою обробкою з характерною для версії GTI картатої тканини та синтетичного велюру. На кермі з'явився логотип ювілейної версії. Такими ж оздоблені накладки на порогах, а педалі прикрашені яскраво-червоними накладками.

Найшвидший: Volkswagen представив ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя

Що під капотом

Головні фішки версії Edition 50 – технічні. Турбомотор 2.0 TSI форсований до 325 к.с. та 420 Нм. Це лише трохи менше, ніж у повнопривідної топ-модифікації Golf R (333 к.с., 420 Нм), хоча Golf GTI має тільки передній привід. Коробка передач – лише семиступінчастий преселективний "робот" DSG.

Найшвидший: Volkswagen представив ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя

Передні стійки McPherson і задня чотириважільна підвіска ювілейного хот-хетчу переналаштовані, а кліренс зменшений на 15 мм відносно базового GTI. Максимальна швидкість обмежена на позначці 270 км/год, розгін до "сотні" займає 5,5 с.

Для тих, кому цього мало, підготовлений опційний пакет GTI-Performance. Він включає посилені кріплення підвісок, жорсткіші пружини і переналаштовані адаптивні амортизатори, а кліренс зменшений ще на 5 мм. Також особливістю пакету GTI-Performance стали ковані 19-дюймові колеса Warmenau, які приблизно на 3 кг легші за звичайні. На авто також встановлені шини Bridgestone Potenza Race, і вони теж легші за стандартні на 1,1 кг. Титанова випускна система Akrapovič допомогла заощадити ще 11 кг.

Саме хетчбек з пакетом GTI-Performance став найшвидшим серійним автомобілем марки Volkswagen на Нюрбургрингу: коло завдовжки 20,8 км підкорилося йому за 7 хвилин та 46,13 секунди. Позаду залишився навіть повнопривідний Volkswagen Golf R, який три роки тому показав 7 хвилин та 47,31 секунди.

Найшвидший: Volkswagen представив ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя

Історія моделі

За майже півстоліття було випущено понад 2,5 млн автомобілів Volkswagen Golf GTI: це найпопулярніший "гарячий" хетчбек у світі. Купити Golf GTI Edition 50 можна буде лише на початку наступного року, тож ціни ще не оголошені.

Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.

Також Volkswagen готує найдинамічніший Tiguan в історії. Компанія планує повернути в спортивну лінійку популярний кросовер, який може отримати традиційний 2,0-літровий турбомотор, або гібридну силову установку.

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