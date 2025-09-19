RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Самый популярный в Украине кроссовер превратили в пикап: вот как он выглядит

Фото: кроссовер Dacia Duster превратили в пикап (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Румынские инженеры превратили новый Dacia Duster в пикап. Он родился в сотрудничестве с кузовным ателье Romturingia.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый Duster получил переработанную заднюю часть - крышу срезали сразу за задними оконными стойками. В остальном кузов остался без изменений. Сохранились и габариты: 4345 мм в длину, 1813 в ширину и 1656 в высоту.

Длина и ширина грузовой платформы равны 1050 и 1000 мм соответственно, а ее грузоподъемность - 430 килограммов. Платформу также оборудовали креплениями для груза.

Силовых установок для пикапа две: полноприводный "мягкий" гибрид с мотором на 1,2 л мощностью 130 лошадиных сил и переднеприводный полноценный гибрид на базе 1,6-литрового агрегата, развивающий 140 сил.

Цены на пикап стартуют с 25 983 евро. Для сравнения, за обычный "Дастер" в Румынии просят от 17 200 евро, но это цена за базу с чистым ДВС, с которым пикап не предлагают.

 

 

Напомним, ранее немецкие инженеры превратили Dacia Duster в настоящий спортивный автомобиль. Пакет доработок кроссовера представила фирма Carpoint, которая занимается продажей моделей марки в Германии.

