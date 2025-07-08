Наступила жара: 5 правил безопасности для водителя

Высокая температура - это не только дискомфорт, это еще и угроза безопасности движения и более сложные условия для работы техники. Даже за рулем самой передовой модели водитель не имеет права игнорировать жару.

Как жара угрожает безопасности за рулем

Именно в жару мы чаще всего чувствуем беспричинную усталость, сонливость и рассеивание внимания. И ничего удивительного, ведь так работает наш организм: когда нарушается баланс воды и солей, мозг и мышцы получают меньше кислорода, что замедляет реакцию.

По данным физиологов, при температуре +25°C человек может сохранять внимание на уровне, необходимом для вождения, в течение 4-5 часов. Но уже при +30°C это время сокращается до 1,5-2 часов. Это значит, что уставший от жары водитель не успеет вовремя среагировать на опасность.

Что же делать, чтобы жара не стала угрозой за рулем? От тех же ученых есть несколько подсказок, которые не требуют чего-то особенного для выполнения.

1. Кондиционер (климат-контроль) не решает проблемы

Даже если в авто работает климат-контроль, это не гарантирует комфортной температуры. Например, при большом количестве пассажиров влажность повышается, и кондиционер не может справиться с задачей.

Медики советуют, чтобы разница температуры в салоне и на улице не превышала 7-8°C. То есть, если на улице +35+40°C, в машине должно быть не ниже +28+32°C - что тоже неидеально. Поэтому даже с кондиционером водителю стоит останавливаться каждые 1,5-2 часа, чтобы передохнуть в тени или прохладном месте.

2. Пейте больше воды

В жару тело теряет до 1,5 литра жидкости каждый час. Обезвоживание замедляет реакцию, так как ткани недополучают кислород. Всегда имейте в машине 1-2 бутылки питьевой воды. Лучше покупать небольшие бутылки - так вода быстрее используется и не успевает испортиться.

Фото: кондиционер создает комфорт водителю, но аварию может вызвать водитель машины, где этого устройства нет (unsplash.com)

3. Ешьте легкую и сбалансированую пищу

В жару избегайте жирной и сладкой пищи - она способствует потере влаги и замедляет обмен веществ. Перед поездкой хорошо выпить томатного сока: благодаря содержанию калия он помогает поддерживать водно-солевой баланс.

4. Защищайте салон от солнца

Если авто долго стоит или движется под прямым солнцем, затеняйте ненужные водителю окна шторками или экранами. Это не полностью устранит парниковый эффект, но снизит температуру в салоне.

5. Правильно настраивайте потоки воздуха

Направляйте холодный воздух кондиционера через те дефлекторы, которые дуют вниз - на ноги. Именно на ногах расположено много температурных рецепторов, и если ногам комфортно, то и всему телу будет легче переносить жару.

Вывод

Как бы там ни было, большую часть угроз, что влечет за собой летняя жара, помогает решить кондиционер. Который сегодня есть практически в каждой более-менее молодой машине. При том любой может увидеть, как много автомобилей, где его не может не быть, ездят летом с открытыми окнами.

То есть в Украине не все водители машин используют свой охладитель воздуха: то ли из-за желания сэкономить топливо, то ли из-за недостатка денег на заправку системы хладагентом, то ли из-за других проблем с техническим состоянием "кондишена". Между тем, достаточно лишь сравнить стоимость ремонта климатической установки и смету аварии, которая может произойти из-за переутомления водителя в раскаленном салоне.