Настала спека: 5 правил безпеки для водія

Висока температура - це не тільки дискомфорт, це ще й загроза безпеці руху і більш складні умови для роботи техніки. Навіть за кермом найпередовішої моделі водій не має права ігнорувати спеку.

Про основні правила поведінки під час високої літньої температури читайте в матеріалі РБК-Україна .

Як спека загрожує безпеці за кермом

Саме у спеку ми найчастіше відчуваємо безпричинну втому, сонливість і розсіювання уваги. І нічого дивного, адже так працює наш організм: коли порушується баланс води та солей, мозок і м’язи отримують менше кисню, що уповільнює реакцію.

За даними фізіологів, при температурі +25°C людина може зберігати увагу на рівні, необхідному для водіння, протягом 4-5 годин. Але вже при +30°C цей час скорочується до 1,5-2 годин. Це означає, що втомлений від спеки водій не встигне вчасно зреагувати на небезпеку.

Що ж робити, щоб спека не стала загрозою за кермом? Від тих же науковців є кілька підказок, які не потребують чого особливого для виконання.

1. Кондиціонер (клімат-контроль) не розв’язує проблеми

Навіть якщо в авто працює клімат-контроль, це не гарантує комфортної температури. Наприклад, при великій кількості пасажирів вологість підвищується, і кондиціонер не може впоратись з завданням.

Медики радять, щоб різниця температури в салоні та на вулиці не перевищувала 7-8°C. Тобто, якщо надворі +35+40°C, у машині має бути не нижче +28+32°C - що теж неідеально. Тому навіть з кондиціонером водієві варто зупинятися кожні 1,5-2 години, щоб перепочити в тіні або прохолодному місці.

2. Пийте більше води

У спеку тіло втрачає до 1,5 літра рідини щогодини. Зневоднення уповільнює реакцію, бо тканини недоотримують кисень. Завжди майте в машині 1-2 пляшки питної води. Краще купувати невеликі пляшки - так вода швидше використовується і не встигає зіпсуватися.

Фото: кондиціонер створює комфорт водієві, але аварію може спричинити водій машини, де цього пристрою немає (unsplash.com)

3. Їжте легку та збалансовану їжу

У спеку уникайте жирної та солодкої їжі - вона сприяє втраті вологи та уповільнює обмін речовин. Перед поїздкою добре випити томатного соку: завдяки вмісту калію він допомагає підтримувати водно-сольовий баланс.

4. Захищайте салон від сонця

Якщо авто довго стоїть або рухається під прямим сонцем, затіняйте непотрібні водієві вікна шторками або екранами. Це не повністю усуне парниковий ефект, але знизить температуру в салоні.

5. Правильно налаштовуйте потоки повітря

Спрямовуйте холодне повітря кондиціонера через ті дефлектори, які дують униз - на ноги. Саме на ногах розташовано багато температурних рецепторів, і якщо ногам комфортно, то й усьому тілу буде легше переносити спеку.

Висновок

Як би там не було, більшу частину загроз, що тягне за собою літня спека, допомагає вирішити кондиціонер. Який сьогодні є практично в кожній більш-менш молодій машині. При тому будь-хто може побачити, як багато автомобілів, де його не може не бути, їздять у літку з відкритими вікнами.

Тобто в Україні не всі водії машин використовують свій охолоджувач повітря: чи то через бажання зекономити пальне, чи то через нестачу грошей на заправку системи холодоагентом, чи то через інші проблеми з технічним станом "кондишена". Між тим, досить лише порівняти вартість ремонту кліматичної установки і кошторис аварії, яка може статись перевтому водія у розпеченому салоні.