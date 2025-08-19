ua en ru
Мечта vs реальность: почему кабриолет на лето - плохая идея

Вторник 19 августа 2025 08:00
Мечта vs реальность: почему кабриолет на лето - плохая идея Фото: кабриолет - это красиво и вообще замечательно, но надо быть готовым к неожиданным нюансам (unsplash.com)
Автор: Игорь Широкун

Мало кто догадывается, что кабриолет - отнюдь не лучшее авто для лета. И что вообще этот кузов создавался не для теплого сезона. И неудивительно, что многие счастливые владельцы "кабриков" чувствуют себя обманутыми уже через несколько дней после покупки...

О нескольких важных вопросах, на которые нужно себе ответить перед покупкой кабриолета, читайте в материале РБК-Украина.

Кабриолет в мечтах и в жизни

Кто из нас хотя бы раз в жизни не представлял в собственном гараже элегантный кабриолет? Авто с откидной крышей кажется воплощением летней романтики и признаком благополучия и беззаботности.

Но, как показывает опыт, не каждый владелец этого символа красивой жизни остается в восторге от своей покупки. Такие машины могут изрядно досаждать владельцу своими, мягко говоря, особенностями.

Вместо романтики - суровые условия

Летом в кабриолете жара становится настоящим испытанием - особенно в городе, и особенно в пробках. Солнце разогревает все: сиденья, руль, панель приборов. Конечно, кондиционер есть почти всегда, но для его эффективной работы придется поднять крышу - а значит, потерять главную визуальную "изюминку" машины. Поэтому кабриолетов так много не столько на Юге, сколько в странах (кто был, тот знает) с умеренным климатом.

Дышите глубже

В то время как в нормальных авто конструкторы соревнуются в совершенствовании салонных фильтров воздуха, экипаж кабриолета имеет нечто противоположное. А именно - надежное сопровождение в виде пыли с дорог, которая будет оседать везде: на торпедо, сиденьях, в прическе и в организме в целом. Добавьте еще вкусные выхлопы старых автобусов и грузовиков, от которых не спрячешься.

Мечта vs реальность: почему кабриолет на лето - плохая идеяФото: к сожалению, подержанные кабриолеты часто имеют сомнительное техническое состояние (unsplash.com)

Эффект мотоциклиста

Открытый верх - это не только свобода, но и худшая защита. Бродячие собаки могут заинтересоваться вашим авто, проезжающим мимо, и устроить мобильный "концерт" в течение нескольких кварталов. Или, скажем, с попутного грузовика может прилететь окурок, серединка от яблока или плохо закрепленная доска. И не забывайте о случайных шутниках с балконов.

Механические сюрпризы

Складной верх - технически сложная конструкция с множеством тяг и шарниров, которая со временем изнашивается и требует редких деталей. Гидро- или электроприводы поднимут расходы на ремонт еще выше.

Не крыша вас бережет, а вы ее

Точнее, если в обычном авто людей внутри защищает крыша, то в кабриолете наоборот - владелец должен защищать свою мягкую крышу от кучи проблем. В том числе - и от кучек кошачьего или птичьего помета. А еще крышу желательно беречь от снега, влаги, древесного клея и механических повреждений.

Наконец, любопытным подросткам или неравнодушным взрослым иногда достаточно гвоздя, чтобы проверить мягкую крышу на твердость. А вот неожиданный плюс в том, что несмотря на распространенные мифы, зимой в кабриолете не слишком холодно - современные складные крыши имеют эффективный утеплитель.

Техническое состояние - ждите неприятностей

Покупая подержанный недорогой кабриолет (особенно бюджетный, на базе популярных хэтчбеков), имейте в виду: авто уже не раз меняло хозяев. И будьте уверены, что несколько последних были не очень состоятельными. А значит, не могли позволить себе должный уход или дорогостоящие ремонты.

Поэтому при покупке проверяйте не только крышу, но и двигатель, трансмиссию и подвеску.

Вывод

На фоне сказанного снова подтверждается тезис о том, что покупка кабриолета или родстера - поступок в большей степени эмоциональный, чем рациональный. Но разве любой автомобиль мы покупаем исключительно из соображений практичности?

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, Car&Driver, L`Automobille и Autocar.

