Мрія vs реальність: чому кабріолет на літо - погана ідея

Вівторок 19 серпня 2025 08:00
Мрія vs реальність: чому кабріолет на літо - погана ідея Фото: кабріолет - це красиво і взагалі чудово, але треба бути готовим до несподіваних нюансів (unsplash.com)
Автор: Ігор Широкун

Мало хто здогадується, що кабріолет - аж ніяк найкраще авто для літа. І що взагалі цей кузов створювався не для теплого сезону. І не дивно, що багато щасливих власників "кабриків" почувається обманутим вже за кілька днів після покупки…

Про кілька важливих питань, на які треба собі відповісти перед покупкою кабріолета, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Кабріолет у мріях і у житті

Хто з нас бодай раз у житті не уявляв у власному гаражі елегантний кабріолет? Авто з відкидним дахом здається втіленням літньої романтики й ознакою благополуччя та безтурботності.

Та, як показує досвід, не кожен власник цього символу красивого життя залишався у захваті від своєї покупки. Такі машини можуть неабияк допекти власнику своїми, м’яко кажучи, особливостями.

Замість романтики - суворі умови

Улітку в кабріолеті спека стає справжнім випробуванням - особливо в місті, і особливо в заторах. Сонце розігріває все: сидіння, кермо, панель приладів. Звісно, кондиціонер є майже завжди, але для його ефективної роботи доведеться підняти дах - а отже, втратити головну візуальну "родзинку" машини. Тому кабріолетів так багато не стільки на Півдні, скільки в країнах (хто був, той знає) з помірним кліматом.

Дихайте глибше

В той час як в нормальних авто конструктори змагаються у вдосконаленні салонних фільтрів повітря, екіпаж кабріолета має дещо протилежне. А саме - надійний супровід у вигляді пилу з доріг, який осідатиме скрізь: на торпедо, сидіннях, в зачісці та й в організмі в цілому. Додайте ще смачні вихлопи старих автобусів і вантажівок, від яких не сховаєшся.

Мрія vs реальність: чому кабріолет на літо - погана ідеяФото: на жаль, вживані кабріолети часто мають сумнівний технічний стан (unsplash.com)

Ефект мотоцикліста

Відкритий верх - це не лише свобода, а й гірший захист. Бродячі собаки можуть зацікавитися вашим авто, що проїздить повз, й влаштувати мобільний "концерт" протягом кількох кварталів. Або, скажімо, з попутної вантажівки може злетіти недопалок, серединка від яблука чи погано закріплена дошка. І не забуваймо про випадкових жартівників з балконів.

Механічні сюрпризи

Складаний верх - технічно складна конструкція з комплектом тяг та шарнірів, що з часом зношується й потребує рідкісних деталей. Гідро- чи електроприводи піднімуть витрати на ремонт ще вище.

Не дах вас береже, а ви його

Точніше, якщо у звичайному авто людей всередині захищає дах, то в кабріолеті навпаки - власник має захищати свій м’який дах від купи негараздів. У тому числі - і від купок котячого чи пташиного посліду. А ще дах бажано берегти від снігу, вологи, деревного клею й механічних пошкоджень.

Нарешті, цікавим підліткам чи небайдужим дорослим інколи достатньо цвяха, щоб перевірити м’який дах на твердість. А от несподіваний плюс у тому, що попри поширені міфи, зимою в кабріолеті не надто холодно - сучасні складані дахи мають ефективний утеплювач.

Технічний стан – чекайте неприємностей

Купуючи вживаний недорогий кабріолет (особливо бюджетний, на базі популярних хетчбеків), майте на увазі: авто вже не раз змінювало господарів. І будьте певні, що кілька останніх були не дуже заможними. А значить, не могли дозволити собі належний догляд або дорогі ремонти.

Тому при покупці перевіряйте не лише дах, а й двигун, трансмісію та підвіску.

Висновок

На фоні сказаного знову підтверджується тезис про те, що покупка кабріолета або родстера – вчинок більшою мірою емоційний, аніж раціональний. Але хіба будь-який автомобіль ми купуємо виключно за міркуваннями практичності?

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

А про три найефективніші прийоми обману клієнтів на СТО ми розповідали в нашому окремому матеріалі.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, Car&Driver, L`Automobille та Autocar.

