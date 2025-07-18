Мотоцикл-феномен. "Днепр" с роторным двигателем: для кого выпускали эксклюзив

Уникальная вещь: мотоцикл с Ванкелем

В середине XX века роторно-поршневой двигатель конструкции Ванкеля - без поршней, шатунов и коленчатого вала - привлек внимание инженеров ведущих автопроизводителей.

Свою лепту в развитие роторной темы внесли и украинские специалисты - конструкторы и технологи Киевского мотоциклетного завода.

В большой стране в целом исследования тоже приобретали масштаб: разрабатывались и тестировались агрегаты с разным объемом и назначением. Из-за ограниченного освещения в СМИ можно предположить, что многие из них создавались и для военного использования.

Использование Ванкеля на мототехнике

Одним из направлений стала идея использования таких моторов для мотоциклов. Однако эти двигатели были противоречивыми: наряду с преимуществами они имели существенные недостатки - высокий расход топлива и масла, короткий срок службы и слабую экологичность.

При том именно для тяжелых моделей типа МТ с их архаичными конструкциями и моторами-оппозитниками, эти недостатки не выглядели критичными. Мотоциклы тяжелого класса сами по себе были прожорливыми, не очень долговечными, а об экологии в ту пору мало кто имел представление.

Фото: в конце концов был создан 52-сильный роторный двигатель, приемлемый по характеристикам для серийного производства (архивное фото)

"Днепр" с ротором

Первые модели мотоциклетного роторного мотора, разработанного в институте ВНИИмотопром в 1960-х, уже в 1970 г. испытали на мотоцикле КМЗ К-650. Мотор РД-350 развивал 30,5 л. с., но начальная версия имела ограниченный ресурс - всего около 100 часов работы.

Далее были усовершенствования: "Днепр" МТ-9 получил новые двигатели РД-500В и РД-501 с особым покрытием рабочей камеры - хромированным или никасиловым. Настоящим техническим прорывом на 1973 год было бесконтактное электронное зажигание.

Мощность достигла 40 л.с. при 6000 об/мин, что соответствовало потребностям того времени. И тогда акцент сместился на повышение ресурса - от начальных 6000 км и далее. В 1974 году изготовили опытную партию из десяти мотоциклов МТ-9 с новыми роторными двигателями.

Киевские мотоциклы - тогда уже с брендом "Днепр" - выступали в качестве носителей перспективных роторно-поршневых двигателей для дальнейшего совершенствования.

Серийные "Днепры" с роторным двигателем

Результаты интенсивных тестов первых десяти образцов мотоциклов указали на необходимость жидкостного охлаждения для роторных моторов. Поэтому новая модель РД-510, мощностью 48 лошадиных сил, которая была готова к 1976 году, имела водяную рубашку и компактный радиатор.

Мотоциклы "Днепр" снова стали экспериментальной платформой для внедрения новых технологий. Один из таких моторов установили на модель МТ-10. Родная трансмиссия КМЗ, имея запас прочности еще с момента разработки, выдерживала повышенный крутящий момент нового РПД.

В то же время тестировщики замечали, что задние шины приходилось менять слишком часто - практически ежедневно, настолько мощными оказались силовые агрегаты.

В 1979 году была изготовлена небольшая партия из 30 мотоциклов МТ-10 с обновленным двигателем Ванкеля мощностью 48 л. с., которые передали на испытания в колхозы. Именно эти реальные условия дали бесценный опыт.

Фото: первые версии роторных моторов на "Днепре " имели воздушное охлаждение, но впоследствии появился жидкостный радиатор (архивное фото)

РПД, который довели до ума

Постепенно роторно-поршневой двигатель был доведен до надлежащего уровня. Последние модели - РД-515 и РД-601 - имели мощность 52 л. с. и крутящий момент 51 Нм.

Их ресурс составлял 50 тысяч км, то есть даже больше, чем могли обеспечить стандартные оппозитные моторы КМЗ, которые часто выходили из строя уже после 30 тысяч.

Под новый двигатель конструкторы из ВНИИмотопром даже спроектировали мотоцикл совершенно новой модели - 7.151. Но на конвейер КМЗ она не попала. За окном был уже 1988 год, страна вступала в эпоху перемен, и ей было уже не до амбициозных проектов.

Где теперь роторные МТ "Днепр"

Из сорока созданных "Днепров" с роторными двигателями часть после тестирования была разобрана. Но интересно, что несколько образцов роторных МТ попали в частные руки, а один из них оказался аж в Германии.

Скорее всего, еще несколько киевских мотоциклов с Ванкелем попали в закрытые частные коллекции. Но как показывает опыт украинского ретродвижения, рано или поздно часть таких экземпляров всплывет на ретро-фестивалях или появятся в продаже.