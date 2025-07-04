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Mitsubishi возродила популярный минивэн в формате кроссовера: вот как он выглядит

Пятница 04 июля 2025 15:49
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Mitsubishi возродила популярный минивэн в формате кроссовера: вот как он выглядит Фото: Mitsubishi возродила популярный минивэн в формате кроссовера (media.mitsubishi-motors-europe.com)
Автор: Константин Широкун

Mitsubishi обновила популярный минивэн Grandis в виде кроссовера. "Базой" для него стал Renault Symbioz. Grandis предложат европейцам с гибридными силовыми установками, а производство авто наладят в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отличает Mitsubishi Grandis радиаторная решетка с шильдиком японской марки, новая корма с увеличенными фонарями и другой дизайн колесных дисков диагональю от 17 до 19 дюймов.

В длину кроссовер достигает 4410 миллиметров, а в багажнике помещается от 434 до 1455 литров груза в зависимости от положения спинок заднего ряда и самих кресел, которые можно двигать продольно.

Mitsubishi возродила популярный минивэн в формате кроссовера: вот как он выглядит

Что в салоне?

В салоне новшеств еще меньше - руль с эмблемой Mitsubishi вместо Renault и более компактный рычаг селектора передач. В список оборудования включена медиасистема с 10,4-дюймовым дисплеем, дверь багажника с электроприводом и адаптивный круиз-контроль Mi-Pilot.

Mitsubishi возродила популярный минивэн в формате кроссовера: вот как он выглядит

Технические подробности

Начальный Grandis приводится в движение 1,3-литровым турбомотором мощностью 140 лошадиных сил со стартер-генератором. Пару ему составляет шестиступенчатая "механика" или семидиапазонный "робот".

Наиболее мощный вариант - система E-Tech на базе 1,8-литрового "атмосферника" на 109 сил, работающий вместе с 49-сильным электромотором и стартер-генератором на 20 сил.

Mitsubishi возродила популярный минивэн в формате кроссовера: вот как он выглядит

Кроме гибридного режима и режима рекуперации, есть полностью электрический, но емкость литий-ионной тяговой батареи совсем небольшая - всего 1,4 кВт*ч. В Европе Grandis появится в продаже до конца года.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Mitsubishi Outlander откажется от платформы Renault-Nissan. Инсайдеры утверждают, что кроссовер пятого поколения не будет базироваться на архитектуре CMF-CD альянса. По предварительным данным, Mitsubishi Outlander перейдет на собственную платформу, как это было ранее.

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